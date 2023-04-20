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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إوعى تشتري آيفون iPhone 14 الجديد.. تفاصيل عن شكاوى المستخدمين

iPhone 14 الجديد
iPhone 14 الجديد

كشفت التقارير إن هاتف آيفون iPhone 14 المطور من قبل شركة آبل الأمريكية الرائدة يواجه مشكلة جعلت العديد من المستخدمين يشكون من عمليات إعادة التشغيل التلقائية المتكررة. 

 

وفقًا للتقارير الواردة من الصين ، يواجه بعض المستخدمين ما يصل إلى مرة واحدة أو اثنتين من عمليات إعادة التشغيل أو الأعطال يوميًا ، مع توقع الكثير أن المشكلة تتعلق بالهاردوير، بحسب ما نقله موقع جيز مو شينا التقني. 

 

تلقى حساب WeChat العديد من الشكاوى من المستخدمين الذين اشتروا iPhone 14 من موزع معتمد من آبل.  

 

ويدعي بعض المستخدمين أنه بعد أول تقرير تشخيص وتحليل عن بُعد عبر الخط الساخن لخدمة العملاء ، قيل لهم إنه لا توجد مشكلات في الهاردوير.  ومع ذلك ، بعد مكالمة ثانية ، قيل لهم إنها مشكلة تتعلق بترقية السوفت وير.  

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يبدو أن المشكلة منتشرة على نطاق واسع ، حيث دعا العديد من المستخدمين آبل لتقديم حل.

 

واشتكى أحد المستخدمين من أنه لم يُعرض عليهم سوى هاتف iPhone 14 جديدًا بدون تغليف عندما أخذوا هواتفهم إلى وكيل معتمد لخدمات ما بعد البيع، بينما يطالب هذا المستخدم بتبديل الهاتف بواحد جديد لم يتم فتحه من قبل ، وفقًا لمتطلبات الضمان الثلاثة.

 

و  قام مستخدم آخر بإصلاح هاتف iPhone 14 الخاص به لدى وكيل معتمد ، فقط ليجد كسرا صغيرًا في أسفل يمين الشاشة الخلفية، بينما رفض التاجر إصلاحه.

 

يبقى أن نرى كيف ستستجيب شركة آبل الأمريكية للشكاوى وما إذا كانت ستوفر حلاً للمستخدمين المتأثرين.  إذا كانت المشكلة متعلقة بالهاردوير ، فقد تكون مشكلة مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً لشركة آبل ، وقد تتطلب عمليات سحب أو إصلاحات واسعة النطاق.

 

  تتمتع آبل بسمعة طيبة في إنتاج أجهزة موثوقة ، لذا فإن أي انتكاسة تتعلق بجهاز iPhone 14 ستكون بمثابة نكسة كبيرة للشركة.  اعتبارًا من الآن ، لم تستجب آبل ومتاجرها المعتمدة بعد على هذا الأمر.

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