عيار 21 يسجل 2460 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الخميس

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، مع تزايد التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مايو المقبل.

قال فادي كامل، المدير التنفيذي لإحدى شركات تجارة الذهب، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 20 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2460 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 8 دولارات، لتسجل مستوى 2001 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2812 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2109 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1640 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 19680 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 40 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2400 جنيه، ولامس مستوى 2350 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2440 جنيهات، وتراجعت الأوقية بقيمة 12 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2006 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 1994 دولارًا.