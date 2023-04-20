إصلاح كسر خط مياه الشرب الرئيسي المغذى لحى الصداقة الجديدة بأسوان

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد موقع الكسر بمنطقة كيما غرب للوقوف ميدانياً على الجهود المبذولة لإصلاح خط مياه الشرب الرئيسى قطر 700 مللى GRP ، والمغذى لحى الصداقة الجديدة وذلك عقب وقوع كسر مفاجئ .

وشدد محافظ أسوان على الإسراع فى تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة لإعادة تدفق مياه الشرب ، مع مواصلة الدفع بسيارات وفناطيس المياه النقية بواقع 4 سيارات لتلبية إحتياجات أهالى منطقة الصداقة الجديدة ، وأيضاً مستشفى أسوان التخصصى العام ، وذلك لحين إنتهاء أعمال الإصلاح

كسر مفاجئ

وخلال تفقده لموقع الكسر بحضور العميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، وقيادات الشركة ، فضلاً عن العاملين وفرق الصيانة ، بجانب نواب رئيس مدينة أسوان ، ومدير المتابعة الميدانية .

أعطى محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى شركة المياه بسرعة توريد طلمبات جديدة للتعامل الفورى مع أى حالات طارئة ، مع سرعة شفط تدفقات أى كميات للمياه فى حالة وجود أى كسورات مستقبلية .

فيما أوضح العميد يحيى أبو زيد بأن خط مياه الشرب المغذى لمنطقة الصداقة الجديدة يصل طوله لحوالى 3 كم بدءاً من المحمودية وحتى الصداقة ، وقد وقع الكسر المفاجئ فى مسافة 1.5 متر ، وبعمق 3 أمتار ، وجارى التعامل معه بتغير الماسورة قطر 700 مللى GRP ، لافتاً إلى أنه عقب وقوع الكسر تم غلق المحابس العمومية ، والدفع بسيارات وفناطيس المياه لتوفيرها للأهالى والمواقع الخدمية بحى الصداقة الجديدة .

جهود متنوعة

وكان قد أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمكتبه وفد مجلس الكنيسة الإنجلية برئاسة الدكتور إيميل أنور لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك حيث عبر اللواء أشرف عطية عن خالص شكره وإمتنانه لهذه الزيارة الكريمة التى تعكس متانة العلاقات والروابط الأخوية وأواصر الألفة التى تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها بإعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتراحم فيما بينهم .

وأكد المحافظ على أن أسوان تتأصل فيها دائماً روح الوحدة والتآخى بين نسيج الأمة الواحدة بما يؤكد على أن الوطنية لا تدرس ، ولكن نتعايشها وتتناقلها الأجيال جيل بعد جيل وخاصة أن مصر غنية برجالها العظماء وأبنائها الأوفياء .