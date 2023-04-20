عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أبو بلاش خلص.. تويتر يحذف العلامة الزرقاء من الحسابات المجانية اليوم

تويتر
تويتر

ستبدأ شركة تويتر Twitter، اليوم في إزالة علامات الاختيار الزرقاء القديمة للأفراد والمؤسسات، فقط أولئك الذين يدفعون مقابل خدمة اشتراكات "Twitter Blue"، وسيحصلون على علامات التجزئة الزرقاء "التي تم التحقق منها" في ملفاتهم الشخصية.

 

وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، ستظهر علامة التوثيق الزرقاء على حسابات تويتر، التي تدفع اشتراك "بلو" مقابل 8 دولارات شهريا.

 

رسميا.. شركة تويتر تعلن تغيير اسمها إلى X Corp

واحدة بواحدة.. إيلون ماسك يهدد بمقاضاة شركة مايكروسوفت بسبب تويتر

 

 

علامة التوثيق الزرقاء

هذا يعني أنه إذا كان لديك حساب قديم تم التحقق منه على تويتر يحمل علامة الاختيار الزرقاء، فسيتعين عليك الآن الدفع للاحتفاظ به، والحسابات الوحيدة التي ستحتفظ بعلامات الاختيار الزرقاء الخاصة بها هي تلك التي اشتركت في Twitter Blue.

ويتم تسعير خدمة Twitter Blue بشكل مختلف لكل منطقة ويعتمد على كيفية تسجيلك، ففي الولايات المتحدة، تبلغ تكلفة الاشتراك 11 دولارا شهريا أو 114.99 دولارا سنويا لمستخدمي iOS أو أندرويد، و 8 دولارات شهريا أو 84 دولارا سنويا لمستخدمي تويتر على الويب.

وفي الهند، يبلغ سعر خدمة تويتر بلو 900 روبية هندية لنظام iOS شهريا، أما الويب فيبلغ اشتراكه 650 روبية هندية شهريا، بينما يبلغ السعر السنوي لنظام iOS حوالي 9400 روبية هندية، ولمستخدمي أندرويد، السعر الشهري هو 900 روبية هندية بينما السعر السنوي هو 9400 روبية هندية.

ومن أجل الاحتفاظ بالعلامة الزرقاء، شارك حساب Twitter Verified account تغريدة كتب فيها: "للبقاء متحققا على تويتر، يمكن للأفراد الاشتراك في Twitter Blue من هنا".

وتنص شروط الخدمة الخاصة بـ تويتر على أن "المنظمات التي تم التحقق منها هي طريقة جديدة للمؤسسات والشركات التابعة لها لتمييز نفسها على المنصة، وبدلا من الاعتماد على تويتر ليكون الحكم الوحيد للحكم على صحة الحسابات التي يجب التحقق منها، تتمتع المنظمات التي تم فحصها والتي اشتركت في خاصية "المؤسسات التي تم التحقق منها" بالسيطرة الكاملة على التدقيق والتحقق من الحسابات التابعة لها.

وفي الوقت نفسه، ستتلقى الحسابات التابعة للمؤسسة شارة تابعة على ملفها الشخصي مع شعار المنظمة، وستظهر في الملف الشخصي للمنظمة على تويتر، مما يشير إلى انتمائها، وسيتم فحص جميع المؤسسات قبل أن تتمكن من الانضمام إلى المنظمات التي تم التحقق منها.

ويذكر أن موقع المدونات الصغيرة قدم لأول مرة حسابات تم التحقق منها في عام 2009، لمساعدة المستخدمين على تحديد أن المشاهير والسياسيين والشركات والعلامات التجارية والمؤسسات الإخبارية وغيرها من حسابات المصلحة العامة كانت حقيقية وليست محتالين أو حسابات محاكاة ساخرة، ولم تقم الشركة سابقا بفرض رسوم على التحقق.

تويتر Twitter Twitter Blue علامة التوثيق الزرقاء تويتر بلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعذر رؤية هلال عيد الفطر من داخل مرصد حلوان

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر

بعد قليل.. دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر

السعودية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2023

رسميًا.. وزارة الرياضة تعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك وتعيين قائم بأعمال

بيان عاجل من خادم الحرمين الشريفين بشأن عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء: غدا الجمعة غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك

الجمعة ولا السبت.. دار الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر 2023

موضوعات متعلقة

واتساب وسيجنال تتكاتفان للوقوف أمام قانون بريطانيا الجديد.. تفاصيل

بعد آيفون 14 برو.. 3 هواتف أندرويد تدعم الاتصال بالأقمار الصناعية

بـ7800 جنيه.. Huawei تطلق هاتفا جديدا مزودا ببطارية ضخمة

McAfee تكتشف 60 تطبيقا خبيثا تهدد مستخدمي أندرويد.. احذفها فورا

سعر ومواصفات هاتف ZTE Axon 50 Ultra.. أحدث منافس لـ آيفون 14 برو

مفاجأة العيد.. هواوي تطلق 3 هواتف جديدة بإمكانيات رائدة

ملك الأندرويد.. شاومي تطلق هاتفا استثنائيا بكاميرا جبارة

أمريكا وبريطانيا تحذران من "هاكرز" يستخدمون برامج ضارة خطيرة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير الصحة السوداني: إن طالت الحرب سنعاني من الأوبئة والأمراض

أبويا وأمي فلاحين.. عباس أبو الحسن: أنا ابن الريف والشارع جدا

البانيه رخص .. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الفراخ ..فيديو

بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين..السؤال الـ 29 من وفوق كل ذي علم عليم

تكبيرات صلاة عيد الفطر .. عددها والسور المستحب قرائتها

العلاقات الثنائية وفلسطين.. اتصال هاتفي عاجل من وزير الخارجية الإيراني لنظيره الأردني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عادة شائعة مضرة للغاية.. "رصاص" في كحك العيد دون أن تدري

تحذير من الذهاب للكوافير ليلة العيد | أسباب ستصدمك

هل قصدت الإساءة.. ما حقيقة تهرب هيفاء من علاج والدها بـ 10 آلاف دولار؟

لن تصدق.. تحذير من تناول البسكويت مع الشاي أول يوم العيد

فيديو

جابر القرموطي يكشف حقيقة كتابة ثروته لبناته

سقوط زخات المطر.. أكوام من الثلوج تغطي شوارع في السعودية

إعادة القوات المصرية من السودان.. والإجلاء تم عبر 3 طائرات عسكرية

ظاهرة نادرة تشهدها الكرة الأرضية الآن | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ