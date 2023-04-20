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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إجابة غير متوقعة من مصطفى يونس عن تدريب الزمالك

مصطفي يونس
مصطفي يونس

وقع نجم النادي الأهلي السابق مصطفي يونس، ضحية رامز جلال في حلقة اليوم.

 

وسخر رامز نجم الاهلي : "جوزاته متتعدش ده ولا الحاج متولي".

 

وعند سؤال مصطفى يونس عن تدريب الزمالك قال هجيب سيد عبد الحفيظ مدير كورة.

 

واستضاف رامز جلال في برنامج “رامز نيفر إند”، عددا كبيرا من الفنانين ولاعبي الكرة المصرية خلال الحلقات السابقة، منهم محمد رمضان ومحمد فؤاد وأحمد السقا وكهربا وإمام عاشور ومحمد فراج وبسنت شوقي وياسمين عز وايمان العاصي ونسرين أمين ونهال عنبر  وأحمد عبد القادر.

 

واستطاع برنامج “رامز نيفر إند” أن ينافس طيلة شهر رمضان الكريم ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip

سيد عبد الحفيظ الزمالك النادي الأهلي رامز جلال نجم الأهلي تدريب الزمالك

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