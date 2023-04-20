إجابة غير متوقعة من مصطفى يونس عن تدريب الزمالك

وقع نجم النادي الأهلي السابق مصطفي يونس، ضحية رامز جلال في حلقة اليوم.

وسخر رامز نجم الاهلي : "جوزاته متتعدش ده ولا الحاج متولي".

وعند سؤال مصطفى يونس عن تدريب الزمالك قال هجيب سيد عبد الحفيظ مدير كورة.

واستضاف رامز جلال في برنامج “رامز نيفر إند”، عددا كبيرا من الفنانين ولاعبي الكرة المصرية خلال الحلقات السابقة، منهم محمد رمضان ومحمد فؤاد وأحمد السقا وكهربا وإمام عاشور ومحمد فراج وبسنت شوقي وياسمين عز وايمان العاصي ونسرين أمين ونهال عنبر وأحمد عبد القادر.

واستطاع برنامج “رامز نيفر إند” أن ينافس طيلة شهر رمضان الكريم ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip