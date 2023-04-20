عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار مذهل لـ الدولار الأمريكي.. مفاجأة مدوية بشأن سقوط وشيك لـ الأخضر

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

حذر ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول “يوريزون”، من أن العقوبات الغربية ضد روسيا أدت إلى تسريع عملية التخلي عن الدولار الأمريكي في جميع أنحاء العالم.

وحسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية، قال جين، إن “حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية تراجعت أسرع عشر مرات في العام الماضي مما كانت عليه خلال العقدين الماضيين”.

وأضاف: “بدأت عملية التخلي عن الدولار الأمريكي، عندما بدأت بعض الدول في البحث عن بدائل بعد رؤية أصول روسيا مجمدة في الخارج وانقطعت البلاد عن نظام الرسائل المالية العالمي المعروف باسم سويفت”.

انهيار مذهل لـ الدولار

وكتب جين وزميلته جوانا فريري في مذكرة لتعديل تقلبات أسعار الصرف “الجامحة” العام الماضي، فقد الدولار ما يقرب من 11٪ من حصته في السوق منذ عام 2016 ومضاعفة هذا المبلغ منذ عام 2008.

وجاء في المذكرة: “عانى الدولار من انهيار مذهل في عام 2022 في حصته السوقية كعملة احتياطية، على الأرجح بسبب استخدامه القوي للعقوبات”.

وأوضح جين وفريري أن “الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد روسيا قد أذهلت الدول الكبيرة التي تحتفظ باحتياطيات”، ومعظمها من الاقتصادات الناشئة.

ويمثل الدولار الآن حوالي 58٪ من إجمالي الاحتياطيات العالمية، انخفاضًا من 73٪ في عام 2001 عندما كان “احتياطيًا مهيمنًا لا جدال فيه”، كما قال الخبراء.

الدولار الأمريكي يتصدر قائمة العملات الأكثر ربحاً عالمياً.. تفاصيل

التخلي عن الدولار الأمريكي.. عملة بريكس الجديدة تعلن بداية نهاية الأخضر

وتعمل الصين والهند على استخدام عملتيهما لتسوية التجارة الدولية، بينما بدأت روسيا في قبول مدفوعات لصادراتها من عدد من الدول بالروبل واليوان الصيني.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الدول النامية إلى التخلي عن الدولار الأمريكي لصالح عملاتها.

وبعد تصريحات لولا، اعترفت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بأن دور الدولار كعملة احتياطية عالمية قد يتضاءل بسبب استخدام واشنطن نفوذها على النظام المالي العالمي لمتابعة أهدافها الجيوسياسية من خلال العقوبات.

واشنطن روسيا الدولار الأمريكى الولايات المتحدة الصين الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعذر رؤية هلال عيد الفطر من داخل مرصد حلوان

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر

تصرّف مسيء .. طلب عاجل في السعودية بترحيل كريستيانو رونالدو

بعد قليل.. دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر

رسميًا.. وزارة الرياضة تعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك وتعيين قائم بأعمال

السعودية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2023

الجمعة ولا السبت.. دار الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر 2023

بيان عاجل من خادم الحرمين الشريفين بشأن عيد الفطر المبارك

موضوعات متعلقة

إعلان عاجل من إيران بشأن أول أيام عيد الفطر المبارك

السودان يعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

بيان عاجل من خادم الحرمين الشريفين بشأن عيد الفطر المبارك

الأردن يعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

الإمارات .. أول تعليق من بن راشد بعد إعلان موعد عيد الفطر

السعودية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2023

ماليزيا تعلن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك 2023

السبت.. دولة إسلامية أسيوية تعلن موعد عيد الفطر المبارك 2023

ترشيحاتنا

منافس iMessages.. واتس آب تضيف animation للرموز التعبيرية

الجامع الأزهر يختم القرآن في ليلة التاسع والعشرين من رمضان

لافروف يكشف عن حملة صليبية أمريكية علي روسيا.. تفاصيل

مدبولي يهنئ الشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر

عيد الفطر المبارك..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة غش الرنجة والفسيخ

تيجو 3 موديل 2023 فئة واحدة "كاملة التجهيزات" .. اعرف سعرها الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جعفر العمدة الأعلى أجرًا وياسر جلال الأقل في الموسم الرمضاني

وصفات بسيطة غير متوقعة لعلاج انتفاخ العين

ماسكات طبيعية من مطبخك لبشرة مشرقة في عيد الفطر المبارك 2023

جوري بكر لـ"صدى البلد": جوزي مش رجل أعمال.. وهذه كواليس مشهد خلع سيد العمدة

فيديو

رسميا.. غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر ..فيديو

تنفي إجرائها عمليات تجميل.. مراحل تطوُّر شكل دنيا بطمة منذ ظهورها حتى الآن

أعطتها كعكة مسمومة.. قصة امرأة روسية حاولت قتل شبيهتها لـ سرقة جواز سفرها

جوري بكر لـ"صدى البلد": جوزي مش رجل أعمال.. وهذه كواليس مشهد خلع سيد العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ