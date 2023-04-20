انهيار مذهل لـ الدولار الأمريكي.. مفاجأة مدوية بشأن سقوط وشيك لـ الأخضر

حذر ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول “يوريزون”، من أن العقوبات الغربية ضد روسيا أدت إلى تسريع عملية التخلي عن الدولار الأمريكي في جميع أنحاء العالم.

وحسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية، قال جين، إن “حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية تراجعت أسرع عشر مرات في العام الماضي مما كانت عليه خلال العقدين الماضيين”.

وأضاف: “بدأت عملية التخلي عن الدولار الأمريكي، عندما بدأت بعض الدول في البحث عن بدائل بعد رؤية أصول روسيا مجمدة في الخارج وانقطعت البلاد عن نظام الرسائل المالية العالمي المعروف باسم سويفت”.

انهيار مذهل لـ الدولار

وكتب جين وزميلته جوانا فريري في مذكرة لتعديل تقلبات أسعار الصرف “الجامحة” العام الماضي، فقد الدولار ما يقرب من 11٪ من حصته في السوق منذ عام 2016 ومضاعفة هذا المبلغ منذ عام 2008.

وجاء في المذكرة: “عانى الدولار من انهيار مذهل في عام 2022 في حصته السوقية كعملة احتياطية، على الأرجح بسبب استخدامه القوي للعقوبات”.

وأوضح جين وفريري أن “الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد روسيا قد أذهلت الدول الكبيرة التي تحتفظ باحتياطيات”، ومعظمها من الاقتصادات الناشئة.

ويمثل الدولار الآن حوالي 58٪ من إجمالي الاحتياطيات العالمية، انخفاضًا من 73٪ في عام 2001 عندما كان “احتياطيًا مهيمنًا لا جدال فيه”، كما قال الخبراء.

وتعمل الصين والهند على استخدام عملتيهما لتسوية التجارة الدولية، بينما بدأت روسيا في قبول مدفوعات لصادراتها من عدد من الدول بالروبل واليوان الصيني.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الدول النامية إلى التخلي عن الدولار الأمريكي لصالح عملاتها.

وبعد تصريحات لولا، اعترفت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بأن دور الدولار كعملة احتياطية عالمية قد يتضاءل بسبب استخدام واشنطن نفوذها على النظام المالي العالمي لمتابعة أهدافها الجيوسياسية من خلال العقوبات.