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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة الإمام الحلقة 29.. أحمد الرافعي يوبخ خالد النبوي

رسالة الإمام
رسالة الإمام

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 29 تطور جديد فى الأحداث حيث قام الفتيان “أحمد الرافعى” بتوجيه الاتهامات إلى الإمام الشافعى “خالد النبوى” وقام بتوبيخه حتى اخطاء فى التعبير وقام بالتوبيخ قريش وهو الأمر الذى تسبب فى عقوبته من قبل السرى “حمزة العيلى” حكم الفسطاط والذى قرر أن يعاقبة بالخروج عن البلاد. 

 

وبالرغم من هذا القرار الذى تم تنفيذه وسط الجميع فى مشهد محزن حرص الشافعى للوقوف بجواره ولكن عاد اهل الفسطاط وبعض فقهائها يوجهون اتهامات للإمام الشافعى بأنه السبب فيما حدث لفتيان حيث أبلغ السرى الت أن الشافعى قرر أن يخرج عن صمته ويؤكد أنه غير راضى على هذا الأمر وما يحدث. 

 

ويفاجئ الجميع بنشوب حريق هائل فى المكان الذى يدون فيه الإمام الشافعي، علم ورسائله وتطول النار بعض الكتابات الخاصة بالشافعي. 

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أبطال مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

 

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل  في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعًا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

نضال الشافعي خالد النبوى الإمام الشافعي حمزة العيلي مسلسل رسالة الإمام رسالة الإمام

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