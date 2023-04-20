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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع تاجر وإصابة سائق في تصادم سيارتين بصحراوي ملوي جنوب المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

لقي تاجر مصرعه وأصيب سائق نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل بأخري نقل بمقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا تم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصام بين السيارة رقم 4725 ربع نقل والسيارة رقم 2928 نقل والمقطورة رقم 5294 بطريق الجيش الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب اصطدام السيارة الربع نقل بالمقطورة من الخلف، بسبب السرعة.

أسفر الحادث عن مصرع رجب. ع. م 45 عاما تاجر مقيم بمحافظة أسيوط، وإصابة أبو الحسن. م. ح 37 عاما سائق مقيم بمحافظة أسيوط وأصيب بغيبوبة تامة وتم نقله إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفي المركزي، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.

 

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