الإسماعيلي يواصل التوهج ويهزم المصري بثنائية في الدوري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي في تحقيق الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ملعب ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الـ26 من بطولة الدوري الممتاز.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى ولم يشهد شراسة هجومية من كلا الطرفين وهو عبر عنه نتيجة الشوط والذي انتهى مثلما بدأ.



مع بداية الشوط الثاني كثف الإسماعيلي من محاولاته لينجح فراس شواط في تسجيل الهدف الأول بعد متابعة لتمريرة سحرية من عبدالرحمن مجدي في الدقيقة 60.



وبعدها بـ4 دقائق سجل محمد الشامي الهدف الثاني للدراويش بعدما استلم كرة عبدالرحمن مجدي أيضًا.



وسجل هدف المصري الوحيد إلياس الجلاصي من ركلة جزاء في الدقيقة 73 ثم كثف الفريق البورسعيدي من محاولاته لإدراك هدف التعادل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بهدفين مقابل هدف.

وشهد اللقاء حالة طرد بعدما أشهر البطاقة الحمراء في وجه إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي لـ اعتراضه على قرار نادر قمر الدولة.

بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده عند 26 في المركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد المصري عند 35 نقطة في المركز الثامن.

وضم تشكيل المصري كلًا من:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: أحمد عماد، حسين السيد، إسلام أبو سليمة، عماد الدين بو بكر، عمرو سعداوي

الوسط: حسن علي، إلياس الجلاصي، عمرو موسى

الهجوم: عبده يحيى، جريندو

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: باهر المحمدي، محمد هاشم، عصام صبحي، محمد دسوقي.

الوسط: سيرچي أكا، محمد، حسن، كريم الديب، محمد الشامي

الهجوم: عبدالرحمن مجدي، فراس شواط

وجلس على دكة البدلاء كلًا من:

محمد فوزي، محمد نصر، كريم عرفات، عماد حمدي، محمد عبدالسميع، صالح جمعة، محمود الشبراوي، ياو أنور، أحمد مدبولي.

أدار اللقاء تحكيميًا نادر قمر الدولة كحكم ساحة وعاونه كلًا من سمير جمال وأحمد صلاح، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وللفيديو عمرو الشناوي وعاونه محمد عزازي.