التفاف الجمهور حول ياسر جلال بعد صلاة العيد في شرم الشيخ



حرص النجم ياسر جلال، علي صلاة عيد الفطر في مسجد السلام بشرم الشيخ مع زوجته هبة وأبنائه جلال وقدرية.

وحرص الجمهور علي الالتفاف حوله وتواجد اعداد كثيفة من الجمهور حوله بمجرد رؤيته بعد الصلاة.

وكان قد تصدر مسلسل علاقة مشروعة، والنجم ياسر جلال مؤشرات البحث علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان.

وكان قد تفاعل الجمهور مع النجم ياسر جلال، بعد عرض من ملسله الجديد «علاقة مشروعة» الذي يقدمه عبر شاشات شبكة تليفزيون الحياة وقناة دي إم سي.



ودارت قصة العمل فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

المسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي.