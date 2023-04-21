"الوزراء": الإفراج عن 4 أطنان مستلزمات أعلاف.. ونواب: لو انخفض السعر العالمي للذرة سيقل ثمن الدواجن

مجلس الوزراء ينشر إنفوجراف بشأن استكمال الإفراج عن البضائع

برلمانى: الإفراج عن 4 أطنان مستلزمات أعلاف يؤكد تدخل الدولة لضبط قطاع الدواجن

نائب: الإفراج عن 4 أطنان مستلزمات أعلاف سيؤدي إلى زيادة العرض على الدواجن

أكد عدد من النواب إن إعلان مجلس الوزراء عن الإفراج عن 4 أطنان مستلزمات أعلاف سيؤدى إلى زيادة العرض، والذي إذا استمر سيكون هناك توازن بين العرض والطلب ، وأشاروا إلى أن الحكومة عقدت عدة إجتماعات فى هذا الشان لتخطى الفترة التى تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية والتى أثرت على توفير الموارد من النقد الأجنبى.

فى البداية قال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان ، إن إعلان مجلس الوزراء عن الإفراج عن 4 أطنان مستلزمات أعلاف يؤكد أن الدولة بكافة أجهزتها الرقابية والأمنية ستتدخل لضبط قطاع الدواجن ، فى حال عدم إلتزام المستوردين والموزعين والتجار لأن الحديث عن قطاع الدواجن هو حديث عن الأمن القومى الغذائى.

وأشار ملك، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة عقدت عدة إجتماعات فى هذا الشان لتخطى الفترة التى تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية والتى أثرت على توفير الموارد من النقد الأجنبى.

وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: وقد أكد رئيس الوزراء أن هناك انفراجة قريبة فى هذا الشأن ، وأن هناك كمية كبيرة من مكونات أعلاف الدواجن موجودة فى الجمارك سيتم الافراج عنها قريبا.

وقال النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، إن إعلان مجلس الوزراء عن الإفراج عن 4 أطنان مستلزمات أعلاف سيؤدى إلى زيادة العرض، والذي إذا استمر سيكون هناك توازن بين العرض والطلب.

وأكد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه لو انخفض السعر العالمى للمدخلات من الذرة وغيرها من المدخلات ستنخفض أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة.

وكان قد نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن استكمال الإفراج عن البضائع.

وأوضح الإنفوجراف أنه استكمالًا لعمليات الإفراج عن البضائع خلال الفترة من 7/4/2023 حتى 13/4/2023، تم الإفراج عن 256 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 105 ملايين دولار بزيادة 47 ألف طن عن الأسبوع الماضي، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 13 أبريل 2023) 4 ملايين طن، لافتا إلى ان منها 3 ملايين طن ذرة ، 1 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.953 مليار دولار.