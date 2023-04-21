عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج.. ننشر محذوفات منهج اللغة العربية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا هاما بتخفيف مناهج الثانوية العامة 2023 لطلاب الدمج.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة أبنائنا الطلاب وتخفيفا على الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأجزاء المحذوفة من منهج اللغة العربية للثانوية العامة 2023 للطلاب ذوي الإعاقة المدمجين في المدارس والتي تشمل ما يلي : 

- القراءة : إرادة التغيير . 

- القصة: الجزء الثاني.

- النحو:  الوحدة السادسة والسابعة .

-الأدب : المسرحية، المقال، الرواية والمدرسة الواقعة. 

 النصوص :

- النسور.

- الأبيان (8:15) من نص غربة وحنين.

- الأبيات (10 :19) من نص المساء .

- التكافل الاجتماعي من قوله (كانت جزيرة العرب إلي أخر النص). 

- رثاء أمي المقطع الثالث والرابع. 

- أهواك يا وطني من قول الشاعر (مهما استبد الليل ) إلي أخر النص. 

- من أنت يا نقسي؟

- الكنيسة نورت من قوله (ومع ذلك المحمر ) إلي أخر النص.

الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة التربية والتعليم التعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل للدوري التركي مقابل 2.5 مليون يورو

هل تسقط خطبة الجمعة يوم العيد.. وحكم أدائها ظهرا؟.. الأزهر يجيب

3 آلاف جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 أول أيام العيد

تحذير عاجل|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات الأولى من أول أيام العيد

عدد تكبيرات العيد وهل فرض أم سنة.. اعرف كيفية صلاة عيد الفطر وسننه

حكم صلاة العيد يوم الجمعة هل تسقط إحدى الصلاتين؟ الفقهاء: يجوز في حالة واحدة

بيان عاجل من البرهان بشأن تطورات الأوضاع في السودان

تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة .. صيغتها وموعد صلاة عيد الفطر 2023

ترشيحاتنا

تراجع القراميط.. أسعار السمك والجمبري أول أيام عيد الفطر

البحث عن مهاجم.. هل يضع محمد صلاح ليفربول في أزمة ويرحل؟ (تقرير)

شاهد .. أول SUV كهربائية فاخرة من مرسيدس مايباخ

بلالين وألعاب .. فرحة وأجواء مبهجة بعيد الفطر في شوارع جنوب سيناء

متوفرة لمدة 300 عام.. بيان عاجل من الحكومة الروسية بشأن مواردها الطبيعة

إلبسوا خريفي.. الأرصاد: عودة الأمطار الرعدية خلال أيام العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أبراج تعشق تربية الحيوانات الأليفة| هل أنت منهم؟

قبل ما تشربه.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي باللبن في العيد

أضرار كارثية| احذر من الإفراط في تناول الكحك خلال عيد الفطر

ماراثون رمضان..إيمان العاصي وداش وجوري بكر وفهيم والشامي يحلقون في سماء الإبداع

فيديو

نامت في حمام السباحة.. بريطانية مصابة بمرض النوم اللاإردي عندما تضحك

لوسي: طول عمري بنام على صوت القرآن

قطع الإنترنت والكهرباء.. العالم في انتظار بركان شمسي خلال ساعات

تحذير عاجل بسبب طقس أول يوم العيد | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ