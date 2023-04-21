تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج.. ننشر محذوفات منهج اللغة العربية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا هاما بتخفيف مناهج الثانوية العامة 2023 لطلاب الدمج.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة أبنائنا الطلاب وتخفيفا على الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأجزاء المحذوفة من منهج اللغة العربية للثانوية العامة 2023 للطلاب ذوي الإعاقة المدمجين في المدارس والتي تشمل ما يلي :

- القراءة : إرادة التغيير .

- القصة: الجزء الثاني.

- النحو: الوحدة السادسة والسابعة .

-الأدب : المسرحية، المقال، الرواية والمدرسة الواقعة.

النصوص :

- النسور.

- الأبيان (8:15) من نص غربة وحنين.

- الأبيات (10 :19) من نص المساء .

- التكافل الاجتماعي من قوله (كانت جزيرة العرب إلي أخر النص).

- رثاء أمي المقطع الثالث والرابع.

- أهواك يا وطني من قول الشاعر (مهما استبد الليل ) إلي أخر النص.

- من أنت يا نقسي؟

- الكنيسة نورت من قوله (ومع ذلك المحمر ) إلي أخر النص.