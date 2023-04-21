الكشف على 1119 مواطنا بالمجان في دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى نفذتها بقرية أم الرضا الجديدة بمركز كفر البطيخ، خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ضمن خطة شهر ابريل ٢٠٢٣ وفى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان.

وفى هذا السياق، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط، أن القافلة التى تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، تردد عليها ١١١٩ مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم.

تم تحويل ١٥ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا استصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة واحدة ، هذا إلى جانب إجراء ٣٣٦ تحليل معملى و فحص ٥١ حالة بالأشعة و ٣٥ حالة أخرى بالسونار.