بسبب لهو الأطفال.. شخص يقتل آخر ويصيب سيدة في مشاجرة بقنا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووجود متوفي ومصابة.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من (طرف أول " 4 أشخاص، من بينهم متوفى ومصابة"- طرف ثان "أحد الأشخاص" مقيمون بدائرة المركز) لخلافات الجيرة ولهو الأطفال قام على أثرها الطرف الثانى بإطلاق أعيره نارية تجاه الطرف الأول من سلاح كان بحوزته مما أدى لوفاة أحدهم وإصابة سيدة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وأرشد عن السلاح المستخدم فـى إرتكاب الواقعة (بندقية آلية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.