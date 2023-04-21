تجارة أسلحة وتهرب ضريبي.. 3 تهم خطيرة تلاحق نجل الرئيس الأمريكي

أفادت قناة nbc news الأمريكية، اليوم الجمعة، أن المدعين الفدراليين في الولايات المتحدة يدرسون توجيه اتهام إلى نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، هانتر بايدن، بثلاث جرائم ضريبية وتهمة تتعلق بشراء سلاح.

وقالت مصادر مطلعة للقناة الأمريكية، إن التهم المحتمل توجيهها إلى نجل الرئيس الأمريكي يأتي لعدم تقديم لوائح ضريبية، والتهرب الضريبي تتعلق بمصروفات تجارية، وتهمة آخري متعلقة بشراء الأسلحة.

وسيتخذ المدعي العام الأمريكي ديفيد فايس، الذي عينه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قرار بتوجيه التهم لهانتر بايدن.، ولكن وفقا للمؤشرات لا توجد مؤشرات على اتخاذ قرار نهائي.

وبدأ التحقيق الفيدرالي بشأن هانتر بايدن في عام 2018، وتم تضييق نطاق التحقيق في علاقاته التجارية الدولية، بما في ذلك أي تداعيات محتملة على الأمن القومي، إلى فحص الدخل الذي حصل عليه من تلك المشاريع وبيان كاذب يزعم أنه أدلى به خلال شراء السلاح.