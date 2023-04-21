عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجارة أسلحة وتهرب ضريبي.. 3 تهم خطيرة تلاحق نجل الرئيس الأمريكي

هانتر بايدن
هانتر بايدن

أفادت قناة nbc news الأمريكية، اليوم الجمعة، أن المدعين الفدراليين في الولايات المتحدة يدرسون توجيه اتهام إلى نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، هانتر بايدن، بثلاث جرائم ضريبية وتهمة تتعلق بشراء سلاح.

وقالت مصادر مطلعة للقناة الأمريكية، إن التهم المحتمل توجيهها إلى نجل الرئيس الأمريكي يأتي لعدم تقديم لوائح ضريبية، والتهرب الضريبي تتعلق بمصروفات تجارية، وتهمة آخري متعلقة بشراء الأسلحة.

وسيتخذ المدعي العام الأمريكي ديفيد فايس، الذي عينه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قرار بتوجيه التهم لهانتر بايدن.، ولكن وفقا للمؤشرات لا توجد مؤشرات على اتخاذ قرار نهائي.

وبدأ التحقيق الفيدرالي بشأن هانتر بايدن في عام 2018، وتم تضييق نطاق التحقيق في علاقاته التجارية الدولية، بما في ذلك أي تداعيات محتملة على الأمن القومي، إلى فحص الدخل الذي حصل عليه من تلك المشاريع وبيان كاذب يزعم أنه أدلى به خلال شراء السلاح.

بايدن في ورطة.. تحرك عاجل من الكونجرس ضد نجل الرئيس الأمريكي

ضربة لـ بايدن.. لجنة الرقابة بالكونجرس تلاحق فساد نجل الرئيس الأمريكي

نجل الرئيس الامريكي جو بايدن الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المدعي العام الأمريكي ديفيد فايس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل للدوري التركي مقابل 2.5 مليون يورو

هل تسقط خطبة الجمعة يوم العيد.. وحكم أدائها ظهرا؟.. الأزهر يجيب

مخالفة لإصدار 2019.. مفاجأة تقلب موازين عقوبة كهربا في عقوبة الانضباط

مفاجأة بأول أيام العيد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

شاهد.. تعليق غير متوقع من الرئيس على حوار أحمد زاهر مع ابنته منى

3 آلاف جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 أول أيام العيد

بيراميدز يقترب من التعاقد مع حارس مرمي الزمالك

فضل الله بعد عقوبة كهربا: لا يجوز الطعن على قرارات لجنة الانضباط

موضوعات متعلقة

إنذار من الكونجرس لـ بايدن بسبب أوكرانيا.. ما الأمر؟

بايدن يعتزم الإعلان عن الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأسبوع المقبل

القرار حُسم.. الكشف عن موعد إعلان بايدن ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024

بايدن وماكرون يلجآن لـ الصين لإنهاء حرب أوكرانيا.. تفاصيل

بايدن يكشف عن موعد القمة الرئاسية الكورية الأمريكية

بايدن يناقش قضايا المناخ مع أكبر قادة العالم

العراق أم إيران؟.. بايدن يقع في موقف محرج جديد بسبب ابنه

بايدن ملزم بإعلام الكونجرس بالقوات والجواسيس الأمريكيين في أوكرانيا.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

4 مجالات أبرزها البنوك والعقارات.. الدولة تهادي أبناءها بالخارج بشركة خاصة لاستثمار أموالهم

محمد رمضان ضيف صاحبة السعادة غدا

أحمد حسن: نجم الزمالك ينضم رسميا لبيراميدز

بعد 13 سنة زواج.. هناء: بيرفض يوديني الكوافير وجابلي مكواة حرقت شعري

اتصال هاتفي عاجل بين رضا حجازي ورئيس البعثة التعليمية المصرية بالسودان اليوم|تفاصيل

مدرسة بالإسماعيلية تفتح أبوابها للمصلين والمحتفلين بعيد الفطر المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 نصائح ضرورية يجب اتباعها خلال عيد الفطر.. تفاصيل

ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان 2023|شاهد

سفرة عيد الفطر.. طريقة عمل صينية السردين المقلي ومكرونة بالرنجة

هي دي العيدية| أسعار الذهب تشهد تراجعا محليًا وعالميًا

فيديو

محمد رمضان يواجه هيفاء وهبي.. القائمة الكاملة لـ أفلام عيد الفطر 2023

اوعى تشويها على النار| الطريقة الصحيحة لعمل الرنجة.. فيديوجراف

نامت في حمام السباحة.. بريطانية مصابة بمرض النوم اللاإردي عندما تضحك

لوسي: طول عمري بنام على صوت القرآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ