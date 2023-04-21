إزالة حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بنصر النوبة شمال أسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين اليوم الجمعة بالتصدي لحالة تعد على أملاك الدوله على مساحة 300 م٢ وبأسوار تم بناؤها بإرتفاع 2.5 م٢ بمنطقة عمارات الشرطة بالمدينة ، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين .

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برفع درجة الإستعداد خلال أيام عيد الفطر المبارك من خلال متابعة إنتظام المرافق العامة والخدمات المختلفة ، مع التشديد على تكثيف أعمال النظافة العامة ، والاستمرار فى رصد أى تعديات لإزالتها فى المهد من خلال فتح غرف عمليات رئيسية ، وتواصلها مع غرف العمليات الفرعية لتلقى أي شكاوى لسرعة التفاعل الفوري معها.



إزالة التعديات

وأوضح صابر حسين بأنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان سيتم إدراج حالات التقاعس فى عدم سداد مقدمات التعاقد للتقنين ضمن موجه إزالة التعديات الـ 21 ، وخاصة بعد تقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم ، ومن أبرزها خفض أسعار التقنين ، على أن يتم إعداد بحث ودراسة إجتماعية لجميع الحالات لمراعاة الظروف المعيشية بكل حالة على حدة .

وقام اليوم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الجعفرية بمنطقة حى العقاد ضمن 2069 مسجد و 18 ساحة مفتوحة للصلاة بجميع مدن ومراكز المحافظة.

أنشطة متنوعة

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة بإسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكداً بأنه تم الإستعداد المبكر لإستقبال الاحتفال بأيام العيد من خلال رفع حالة الطوارئ فى مختلف قطاعات النظافة أو مياه الشرب والصرف الصحى والتموين والصحة.

وأضاف أشرف عطية بأنه أعطى تعليماته المشددة بالمتابعة اللحظية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن لإنتظام المرافق والخدمات العامة، والتفاعل السريع والفورى مع أى شكاوى للمواطنين.

فيما أكد الشيخ حنفى محمود أثناء إلقاء خطبة عيد الفطر المبارك على أن فضائل العيد كثيرة أولها هو نيل الجائزة وغفران الذنوب من الله عز وجل بعد صيام الشهر الكريم ، كما يعتبر العيد هو يوم فرح وسرور لمن صدقت نيته وحسن عمله وتهذبت أخلاقه.