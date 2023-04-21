عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بنصر النوبة شمال أسوان

إزالة حالة تعدى بأسوان
إزالة حالة تعدى بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين اليوم الجمعة بالتصدي لحالة تعد على أملاك الدوله على مساحة 300 م٢ وبأسوار تم بناؤها بإرتفاع 2.5 م٢ بمنطقة عمارات الشرطة بالمدينة ، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برفع درجة الإستعداد خلال أيام عيد الفطر المبارك من خلال متابعة إنتظام المرافق العامة والخدمات المختلفة ، مع التشديد على تكثيف أعمال النظافة العامة ، والاستمرار فى رصد أى تعديات لإزالتها فى المهد من خلال فتح غرف عمليات رئيسية ، وتواصلها مع غرف العمليات الفرعية لتلقى أي شكاوى لسرعة التفاعل الفوري معها.
 

محافظ أسوان يكرم سودانيا لشجاعته في إنقاذ سيدة من تحت عجلات القطار

إزالة التعديات

وأوضح صابر حسين بأنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان سيتم إدراج حالات التقاعس فى عدم سداد مقدمات التعاقد للتقنين ضمن موجه إزالة التعديات الـ 21 ، وخاصة بعد تقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم ، ومن أبرزها خفض أسعار التقنين ، على أن يتم إعداد بحث ودراسة إجتماعية لجميع الحالات لمراعاة الظروف المعيشية بكل حالة على حدة .

وقام اليوم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الجعفرية بمنطقة حى العقاد ضمن 2069 مسجد و 18 ساحة مفتوحة للصلاة بجميع مدن ومراكز المحافظة. 

رئيس نادي أسوان يكشف سبب بيع بلحاج لـ الزمالك

أنشطة متنوعة 

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة بإسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكداً بأنه تم الإستعداد المبكر لإستقبال الاحتفال بأيام العيد من خلال رفع حالة الطوارئ فى مختلف قطاعات النظافة أو مياه الشرب والصرف الصحى والتموين والصحة. 

وأضاف أشرف عطية بأنه أعطى تعليماته المشددة بالمتابعة اللحظية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن لإنتظام المرافق والخدمات العامة، والتفاعل السريع والفورى مع أى شكاوى للمواطنين. 

فيما أكد الشيخ حنفى محمود أثناء إلقاء خطبة عيد الفطر المبارك على أن فضائل العيد كثيرة أولها هو نيل الجائزة وغفران الذنوب من الله عز وجل بعد صيام الشهر الكريم ، كما يعتبر العيد هو يوم فرح وسرور لمن صدقت نيته وحسن عمله وتهذبت أخلاقه.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة سيف .. توقعات خطيرة لـ الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

مخالفة لإصدار 2019.. مفاجأة تقلب موازين عقوبة كهربا في عقوبة الانضباط

تحذير عاجل | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين

هل تسقط خطبة الجمعة يوم العيد.. وحكم أدائها ظهرا؟.. الأزهر يجيب

أزمة اقتصادية .. تحذير عاجل من روسيا لـ العالم

مفاجأة بأول أيام العيد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

أحمد حسن: نجم الزمالك ينضم رسميا لبيراميدز

شاهد.. تعليق غير متوقع من الرئيس على حوار أحمد زاهر مع ابنته منى

ترشيحاتنا

سنوات خلف القضبان وسوار إليكتروني| سعد لمجرد بين أسرته في عيد الفطر بعد سراح مؤقت

شاهد.. استعدادات غربية لإجلاء الرعايا الأجانب من السودان

أمريكا تنصح الجيش الأوكراني بالانسحاب السريع من باخموت

الزراعة: التصدي للتعديات على الأراضي واستلام التقاوي والتفتيش على أسواق اللحوم

أول تعليق من روسيا على تصريحات أمين الناتو بشأن انضمام أوكرانيا للحلف

لأول مرة تفاصيل دقيقة .. بيان مهم من والي الخرطوم للشعب السوداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة جديدة.. طريقة عمل الرنجة البانيه

ماذا يحدث للجسم عند تناول الترمس؟ إليك الفوائد والأضرار

احم نفسك من أضرار الرنجة والفسيخ بـ 7 نصائح

برودة وحرارة ودفء| تفاصيل التقلبات الجوية.. ونصائح من الأرصاد للمواطنين في العيد

فيديو

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

حالة الطقس في عيد الفطر 2023 | فيديو

مفاجأة في سعر الذهب واستقرار الدولار | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ