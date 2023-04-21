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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في العيد.. حبس شخصين قبل ترويجهما 10 كيلو حشيش بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس شخصين، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة كمية من الحشيش المخدر وزنت ١٠ كيلو جرام قبل ترويجها في العيد.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.


وكان قد تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط شخصين بالقاهرة لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.


وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين ، مقيمان بمحافظة القاهرة حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهما (كمية من جوهر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتفى محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف لتسهيل التواصل بعملائهما .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 700 ألف جنيه تقريباً تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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