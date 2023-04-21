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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن الاستعداد لسيناريوهات ما بعد انتهاء معاهدة عسكرية مهمة مع أمريكا

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

قال جريجوري ماشكوف، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن فراغا استراتيجيا سيظهر بعد انتهاء سريان معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المبرمة بين موسكو وواشنطن عام 2026.

وقال ماشكوف: “من غير المستبعد بعد انتهاء سريان المعاهدة في فبراير 2026 أن يتشكل فراغ في الأدوات القانونية الدولية التي كانت تسهم في المحافظة على الاستقرار الدولي لفترات طويلة”.

وأضاف: “في هذه الظروف يتوجب على روسيا أن تكون مستعدة لمواجهة كافة السيناريوهات”.  

وتابع قائلا: "من المهم الحفاظ على القدرات الصاروخية الروسية الحالية، ومن الناحية العملية علينا تطوير نظام دفاعنا الصاروخي والجوي لمواجهة التهديدات الخارجية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ماشكوف، إن سباق التسلح أصبح لا يمكن السيطرة عليه، بما في ذلك في مجال الصواريخ.

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وأشار ماشكوف، إلى وجود سباق تسلح في العالم يصعب التكهن بنتائجه.

وقال: “عشرات المليارات من الدولارات تُستثمر في تحسين تكنولوجيا الصواريخ. لقد أصبحت هذه العملية خارجة عن السيطرة".

وأضاف أن “ميزان إمكانات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات يعاد توزيعه”.

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