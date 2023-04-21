بسبب الزلازل.. تحذير عاجل من ثوران بركان نيفادو ديل رويز

حذرت كولومبيا، اليوم الجمعة، من ثوران بركان نيفادو ديل رويز، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة من فوهته والنشاط الزلزالي المسجل في المنطقة.

وصنفت خطورة بركان نيفادو ديل رويز في مستوى "برتقالي" منذ 31 مارس، عندما ارتفع المعدل اليومي للزلازل داخل البركان من 50 إلى 12000.

وفي حال إصدار تنبيه "أحمر" سيعني ذلك توقع ثوران قريب جدا يستدعي الإجلاء الفوري للسكان.

وقال مستشار الرئيس لويس فرناندو فيلاسكو، إن "درجات الحرارة داخل الفوهة ازدادت بشكل كبير وارتفعت إلى أكثر من 700 درجة مئوية".

وأضاف أن "الصهارة تتحرك نحو فوهة البركان الذي يصل ارتفاعه إلى نحو 5400 متر، محطمة الصخور متسببة في زيادة النشاط الزلزالي على عمق كيلومتر إلى 6 كيلومترات إلى الغرب والجنوب الغربي من الفوهة”.

وقال فيلاسكو "بالأمس رأينا انفجارا صغيرا.. مزيج من الرماد شديد السخونة والصهارة تحاول الخروج من الحفرة".

وقالت الخدمة الجيولوجية الكولومبية، "تؤكد كل المؤشرات أن نشاط بركان نيفادو ديل رويز ما زال غير مستقر إلى حد كبير".

وأضافت "من المحتمل أن نشهد في غضون أيام أو أسابيع قليلة انفجارا كبيرا".