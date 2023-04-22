لأول مرة.. شاهد بقرة تفتتح مطعما هنديا |غرائب

صور مقطع فيديو شاركته وكالة ANI الهندية لحظة افتتاح بقرة لمطعم عضوي وهي ترتدي الزينة والملابس الاحتفالية ومن حولها الناس.

في الديانة الهندوسية، الأبقار لها أهمية خاصة وتوقر كحيوانات مقدسة، يأتي هذا الاعتقاد من الأساطير الهندوسية التي تربط الأبقار بمختلف الآلهة والإلهات.

بالنسبة للعديد من الهندوس، تعتبر البقرة رمزًا للألوهية وترتبط بفوائد طبيعية.

يفتخر المطعم بنقطة بيع فريدة؛ فكل طعامه مصنوع بالكامل من منتجات الزراعة العضوية، وقد أوضح المالك أن فكرة المؤسسة جاءت من اتجاه متزايد بين الناس لإعطاء الأولوية لصحتهم، والبحث عن أطعمة مغذية وخالية من المواد الكيميائية.

قال مالك المطعم، النائب السابق لمدير الشرطة: "تعتمد زراعتنا واقتصادنا على الأبقار، لذلك قررنا أن تفتتح بقرة جوماتا مطعمنا بنفسها".

البقر والإيمان بالحظ

يثق المالك أن افتتاح البقرة للمطعم سيجعل العملاء قادرين على تذوق الاختلاف في الطعام، مقارنة بالمنشآت الأخرى التي تعتمد على الأسمدة الكيماوية والمبيدات.

فهو يعتقد أنه بمجرد أن يجرب الناس الطعام في Organic Oasis، سيطلبون المزيد منه.

أصدر مجلس رعاية الحيوان في الهند في وقت سابق إشعارًا يناشد محبي الأبقار الاحتفال بيوم 14 فبراير، وهو يوم يتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم باعتباره "يوم عناق البقر".

وقالت الهيئة الاستشارية الحكومية إن معانقة بقرة ستجلب "ثراء عاطفيًا" وستزيد "السعادة الفردية والجماعية.