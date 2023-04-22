بالشورت.. داليا مصطفي تستعرض أنوثتها على إنستجرام

شاركت الفنانة داليا مصطفي متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".



وظهرت داليا مصطفي بهوت شورت مصنوع من القماش باللون الازرق ، ونسقت عليه تيشرت باللون اللبني، مما أبرزرشاقتها وقوامها الممشوق.

قصة مسلسل علاقة مشروعة

تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة عمرو الذى يقومبدوره النجم ياسرجلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكلالعلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه،بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمروفي ذلك.



أبطال مسلسل علاقة مشروعة

المسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراجخالد مرعي، ويتكون من ١٥ حلقة.