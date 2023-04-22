بعد كارثة السيليكون .. جوجل توقف مشروعات ضخمة وتلغى 12 ألف وظيفة

أوقفت شركة جوجل موقتا عملية بناء موقع ضخم في سان خوسيه في سيليكون فالي في إطار خطتها للحد من النفقات، على ما أفادت شبكة “سي إن بي سي”.

وأعلنت مجموعة “ألفابت” المالكة لجوجل في وقت مبكر من هذا العام أنها ستلغي حوالى 12 ألف وظيفة على مستوى العالم، مبررة ذلك بواقع اقتصادي مليء بالتحديات.

وسجّلت “ألفابت” إيرادات وأرباحا أقل مما كان متوقعا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، فيما تؤدي الأوضاع الاقتصادية الصعبة إلى تراجع أعمالها الإعلانية.

وتم إخلاء موقع في سان خوسيه من أجل إنشاء مشروع “داونتاون ويست” على أن يبدأ البناء بحلول نهاية هذا العام، وفقا لتقرير “سي إن بي سي”.

ونقل التقرير عن أشخاص لم يكشف أسماءهم أن المشروع توقف موقتا، من دون تبليغ المقاولين بشأن موعد استئنافه.

ويتضمن “الموقع الذي تبلغ مساحته 80 فدانا (32 هكتارا) مكاتب ووحدات سكنية وحدائق عامة وفقا ل”سي إن بي سي”.