توليت يشارك صورة مع إليسا قبل إحيائها حفلا بالقاهرة غدا

شارك المطرب المقنع تووليت جمهوره ومتابعيه صورة جمعته بالفنانة اللبنانية إليسا، وذلك قبل حفلها الغنائي المقرر إقامته غدًا الأحد في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، عبر خاصية الاستوري بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو “إنستجرام”.

كانت إليسا قد وصلت إلى القاهرة صباح اليوم استعدادًا لإحياء الحفل، بعد أن قدّمت في أغسطس الماضي حفلًا ناجحًا بالساحل الشمالي ضمن فعاليات موسم صيف 2025، وسط حضور جماهيري ضخم من محبيها الذين توافدوا للاستمتاع بأشهر أغانيها.

وخلال حفلها بمدينة العلمين الجديدة، أطلت إليسا على جمهورها بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الوردي، وظهرت بشعر منسدل على كتفيها، في مظهر لاقى إعجاب الحضور. وقدمت النجمة اللبنانية باقة من أبرز أغنياتها الرومانسية التي اشتهرت بها طوال مشوارها الفني، وسط أجواء مليئة بالبهجة والحماس.