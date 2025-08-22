اتسرق منها 2.7 مليون دولار.. قصة النصب على إليسا

كشفت مصادر لبنانية، عن وقوع الفنانة إليسا ضحية عملية احتيال مالية كبيرة بلغت قيمتها 2.7 مليون دولار، مؤكدة أن الشخص المتهم بالواقعة غادر البلاد قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأوضحت المصادر تفاصيل الواقعة: الشخص المطلوب بملف احتيال بدعوى من الفنانة إليسا غادر مطار بيروت وهو بحقه بلاغ بحث وتحري ساري المفعول، ما يوضح وجود خلل في الإجراءات الأمنية بالمطار رغم تعميم البلاغ لدى الأجهزة الأخرى.

وأشارت المصادر إلى أن الشخص المتهم ، و المطلوب بدعوى احتيال من الفنانة إليسا، وهو من أصحاب السوابق في هذا المجال، تمكن من مغادرة لبنان عبر مطار بيروت.