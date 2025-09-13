أرملة تشارلي كيرك: زوجي كان مبشرا برحمة الله.. ورسالته ستستمر

تعهدت إيريكا كيرك، أرملة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك، بمواصلة إرثه ومسيرته، مؤكدة أن "رسالته لن تتوقف"، وأن مقتله "أشعل نارا جديدة" في قلبها لمواصلة ما بدأه.

وفي كلمة مؤثرة نشرتها مجموعة "Turning Point USA" التي شارك كيرك في تأسيسها، وصفت إيريكا زوجها بأنه كان "رجلا طيبا وشجاعا"، وأضافت: "قتلوه لأنه كان يبشر برسالة وطنية وإيمانية ورحمة الله"، مشيرة إلى أن المسؤولين عن مقتله "لا يدركون حجم ما ارتكبوه".

وأشارت إيريكا إلى أن "صرختها كأرملة ستتردد أصداؤها حول العالم"، قائلة: "إذا كانت رسالة زوجي قوية في السابق، فأنتم لا تعلمون ما الذي انطلق الآن.. لقد أشعلوا نارا لن تخمد".

ولقي تشارلي كيرك (31 عامًا) مصرعه الأربعاء الماضي، بعد إصابته بطلق ناري من قناص خلال فعالية بجامعة يوتا فالي في مدينة أوريم. وتعتقد السلطات أن المنفذ، البالغ من العمر 22 عامًا من ولاية يوتا، تصرف بمفرده، بحسب حاكم الولاية سبنسر كوكس.

وقد ألقي القبض على المشتبه به، تايلر روبنسون، في مقاطعة واشنطن، بعد أن أبلغ والد الجاني أحد أصدقائه الذي بدوره تواصل مع مكتب عمدة المقاطعة. وأوضح مفوض إدارة السلامة العامة في يوتا، بو ماسون، أن روبنسون سلم نفسه، مؤكدا أن السلطات كانت ستتوصل إليه حتى لو لم يفعل.

وحظي مقتل كيرك بإدانة واسعة، من بينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن نيته منح كيرك "وسام الحرية الرئاسي"، في خطوة رمزية لتكريمه.

كما أثار الحادث جدلا واسعا حول مستوى الخطاب السياسي في البلاد، خصوصًا بعد احتفال بعض معارضيه بمقتله، ودعوات بعض أنصاره لردود فعل عنيفة.

وأعربت إيريكا كيرك عن امتنانها للرئيس ترامب ونائبه جيه دي فانس وزوجته، قائلة إن فانس كان "صديقا مقربا" لزوجها الراحل، وإن كيرك كان له دور في صعوده السياسي.

وأكدت إيريكا أن البرامج التي أطلقها زوجها، بما في ذلك برنامج "Turning Point USA" وجولاته الجامعية وبرنامجه الإذاعي والبودكاست، ستستمر، مضيفة: "موظفوه لم يفقدوا رئيسهم فحسب، بل صديقا ومرشدًا.. ومهمته لن تتوقف ولو للحظة".