خالد الغندور: عرض جديد من الزمالك لتجديد عقد محمد السيد
أرملة تشارلي كيرك: زوجي كان مبشرا برحمة الله.. ورسالته ستستمر
2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص
︎"الطفولة والأمومة" يعلن عن ميثاق شرف لمناهضة جريمة ختان الإناث
أبو العينين: الاحتلال يتمدد والحرب تتسع والعالم يتفرج في صمت
أزعج ممولين وأغضب دوائر القرار.. تفاصيل جديدة تكشف سبب اغتيال تشارلي كيرك
تفاصيل الحكم على 9 شركات بتهمة التلاعب بالبورصة بـ 40 مليون جنيه
قرار عاجل بشأن عصابة مسلحة استولت على 11 مليون جنيه في "كمين وهمي" بمدينة نصر
توليت يشارك صورة مع إليسا قبل إحيائها حفلا بالقاهرة غدا
فيريرا: الزمالك استحق الفوز بثلاثية على المصري
يانيك فيريرا: الفوز على المصري مستحق وكنا نستطيع تسجيل 5 أهداف
إعانة كبيرة .. وزير العمل يكشف تطورات أزمة موظفة فقدت رضيعها بسبب إجازة
أرملة تشارلي كيرك: زوجي كان مبشرا برحمة الله.. ورسالته ستستمر

تعهدت إيريكا كيرك، أرملة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك، بمواصلة إرثه ومسيرته، مؤكدة أن "رسالته لن تتوقف"، وأن مقتله "أشعل نارا جديدة" في قلبها لمواصلة ما بدأه.

وفي كلمة مؤثرة نشرتها مجموعة "Turning Point USA" التي شارك كيرك في تأسيسها، وصفت إيريكا زوجها بأنه كان "رجلا طيبا وشجاعا"، وأضافت: "قتلوه لأنه كان يبشر برسالة وطنية وإيمانية ورحمة الله"، مشيرة إلى أن المسؤولين عن مقتله "لا يدركون حجم ما ارتكبوه".

وأشارت إيريكا إلى أن "صرختها كأرملة ستتردد أصداؤها حول العالم"، قائلة: "إذا كانت رسالة زوجي قوية في السابق، فأنتم لا تعلمون ما الذي انطلق الآن.. لقد أشعلوا نارا لن تخمد".

ولقي تشارلي كيرك (31 عامًا) مصرعه الأربعاء الماضي، بعد إصابته بطلق ناري من قناص خلال فعالية بجامعة يوتا فالي في مدينة أوريم. وتعتقد السلطات أن المنفذ، البالغ من العمر 22 عامًا من ولاية يوتا، تصرف بمفرده، بحسب حاكم الولاية سبنسر كوكس.

وقد ألقي القبض على المشتبه به، تايلر روبنسون، في مقاطعة واشنطن، بعد أن أبلغ والد الجاني أحد أصدقائه الذي بدوره تواصل مع مكتب عمدة المقاطعة. وأوضح مفوض إدارة السلامة العامة في يوتا، بو ماسون، أن روبنسون سلم نفسه، مؤكدا أن السلطات كانت ستتوصل إليه حتى لو لم يفعل.

وحظي مقتل كيرك بإدانة واسعة، من بينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن نيته منح كيرك "وسام الحرية الرئاسي"، في خطوة رمزية لتكريمه. 

كما أثار الحادث جدلا واسعا حول مستوى الخطاب السياسي في البلاد، خصوصًا بعد احتفال بعض معارضيه بمقتله، ودعوات بعض أنصاره لردود فعل عنيفة.

وأعربت إيريكا كيرك عن امتنانها للرئيس ترامب ونائبه جيه دي فانس وزوجته، قائلة إن فانس كان "صديقا مقربا" لزوجها الراحل، وإن كيرك كان له دور في صعوده السياسي.

وأكدت إيريكا أن البرامج التي أطلقها زوجها، بما في ذلك برنامج "Turning Point USA" وجولاته الجامعية وبرنامجه الإذاعي والبودكاست، ستستمر، مضيفة: "موظفوه لم يفقدوا رئيسهم فحسب، بل صديقا ومرشدًا.. ومهمته لن تتوقف ولو للحظة".

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

طرد الأمريكيين مقابل الحماية من إسرائيل.. إيران تعرض درعها الصاروخي على قطر

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد حفل تخرج مدارس السلام بطنطا بحضور محافظ الغربية

محتملة الخطورة .. علماء العالم يتابعون مرور كويكب 2025 FA22 قرب الأرض

ضربة مزدوجة من الشمس .. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض غدا

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

هؤلاء الممنوعون من القهوة بمختلف أنواعها | 13 فئة

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

