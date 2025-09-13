أزعج ممولين وأغضب دوائر القرار.. تفاصيل جديدة تكشف سبب اغتيال تشارلي كيرك

كشف الإعلامي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون عن تفاصيل قد تسلط الضوء على الدوافع المحتملة وراء "اغتيال" الناشط المحافظ تشارلي كيرك، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قتل بالرصاص الأسبوع الماضي خلال فعالية في جامعة وادي يوتا.

وقال كارلسون، خلال مقابلة مع برنامج “The Megyn Kelly Show”، إن كيرك كان قد ذهب شخصيا إلى البيت الأبيض في ذروة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران خلال ما بات يعرف بـ"حرب الـ12 يوما"، وطلب من الرئيس ترامب وقف الحرب على طهران.

وأضاف كارلسون أن كيرك قال لترامب بصراحة: "أتفهم أن إيران سيئة للغاية، لكن الحرب معها ليست الحل، قد تؤذي بلدنا، وليست مطلبا شعبيا"، مشيرا إلى أن كيرك كان حينها الصوت الوحيد الذي امتلك الجرأة لتمثيل الشباب الرافضين للتصعيد، ونقل وجهة نظرهم مباشرة إلى الرئيس.

وأوضح كارلسون أن هذا الموقف غير المسبوق عرض كيرك لهجوم "شرس وغير مرئي" من قبل مموليه ودوائر النفوذ التي لم ترق لها رسالته، مؤكدا: "لا أستطيع أن أصف حجم الهجمات التي تعرض لها في الخفاء بسبب هذه الخطوة، لقد شاهدت الكثير في واشنطن، لكن لم أر من قبل أحدا يفعل ما فعله كيرك".

وأشار كارلسون إلى أن كيرك لم يكن صداميا، بل كان مؤمنا بقضيته، وقال لمعارضيه من المانحين: "آسف إنكم ترون الأمر هكذا، لكنني أعتقد أن هذا هو الصواب. الشباب الذين نمثلهم لا يريدون استمرار القصف الإسرائيلي، وأنا أؤمن بذلك أيضا".

أعداء حقيقيون

وأكد كارلسون أن هذا الموقف "كون له أعداء حقيقيين"، مرجحا أن يكون قد تم "إسكاته" بسبب ذلك، مضيفا: "قد لا يكون حقق تقدمًا كبيرًا، لكنه لم يغير موقفه حتى النهاية، وكان شجاعا ومحبا في آن واحد".

اغتيال صادم واعتقال مشتبه به

وكان كيرك، البالغ من العمر 31 عامًا، قد قتل يوم الأربعاء الماضي بإطلاق نار خلال ندوة نظمها في جامعة وادي يوتا في مدينة أوريم. وأعلنت السلطات الأمريكية، أمس، على لسان الرئيس السابق ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أنه تم القبض على المشتبه به، ويدعى تايلر روبنسون، ويبلغ من العمر 22 عامًا.

