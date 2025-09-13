للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

تعد كيكة التايجر من الاكلات السريعة التى تنقذ الامهات وقت تحضير اللانش بوكس وعدم التمكن من تحضير الافطار أو الساندوتشات خاصة أن شكلها شهى وجذاب للأطفال والكبار.

نعرض لكم طريقة عمل كيكة التايجر من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كيكة التايجر



3 كوب دقيق

رشة ملح

باكو بيكنج بودر

1 و1/2 كوب سكر

1 و1/2 كوب لبن

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب زيت

4 بيضة

ملعقة كبيرة كاكاو

طريقة عمل كيكة التايجر



في بولة متوسطة اخلطى البيض والسكر واللبن والفانيليا والزيت

ضيفي الدقيق والبيكنج بودر والملح.



ضعي اللبن على خليط الدقيق وقلبيه جيدا خذي ¼ كمية خليط الكيك وتخلط مع الكاكاو.



فى قالب مدهون سمنة رشي القليل من الدقيق ثم ضعي خليط الكيك السادة مع خليط الكيك بالكاكاو ويقلب كل الخليط قليلاً.



ضعى الكيك التايجر فى الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج وتوضع فى اللانش بوكس وقت الحاجة أو تقدم بجوار المشروب المفضل فى وجبة الإفطار.