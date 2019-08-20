طريقة عمل الكيكة التايجر .. أسهل 4 خطوات للحصول على مذاق مميز

بمجرد دخولها للمملكة، تسعى جاهدة لأن تتفنن فى عمل الحلويات، والوصول إلى مذاق مميز ورائع، هى ربة المنزل التى لا تكل أو تمل من العمل فى مطبخها، فمن المؤكد أن الكيكة من بين الأشياء التي تحرص النساء على صنعها لذلك وجب علينا تقديم طريقة عمل الكيكة التايجر من أجل وصفات بسيطة وسهلة وللحصول على الطعم المميز.



طريقة عمل الكيكة التايجر، هو الشغل الشاغل للعديد من النساء، فما تلبس ربة المنزل الدخول لمطبخها إلا وتسأل نفسها ماهي المقادير اللازمة وماهى طريقة عمل الكيكة التايجر، وكم من الوقت أحتاج لإعدادها، لذلك نوضح لكى سيدتى كل مايجول بخاطرك بشأن عمل الكيكة التايجر فى سياق التقرير التالى...



طريقة عمل الكيكة التايجر

تمثل الكيكة التايجر نوع من الحلويات الشهي عند البعض نتيجة احتوائها على لونين، حيث يحتاج تحضيرها إلى المقادير الأتية والموجودة فى كل منزل:



3 أكواب دقيق

كوب سكر

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

3 ملاعق كبيرة كاكاو

كوب زيت

كوب حليب

3 بيضات

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح



بعد التأكد سيدتى من توفير تلك المقادير السابقة، نسرد لكى فى خطوات كيفية التحضير للوصول إلى كيكة تايجر بمذاق رائع، لذا عليكى اتباع الخطوات التالية، حيث تتناول الخطوة الأولى هى ضرب البيض والسكر فى وعاء، ثم إضافة الفانيليا والزيت تدريجيا، إلى أن نصل لخليط فاتح اللون.



وتتمثل الخطوة الثانية فى تحضير وعاء آخر ونضع فيه الدقيق والملح، والبيكنج باودر، ونخلطهم جيدا، ونقوم بإضافة هذا الخليط على خليط البيض تدريجيا، إلى أن يتجانس، ثم نقوم بعدها بتقسيم هذا الخليط إلى نصفين، نضيف لأحدهما الكاكاو، حتى يصبح لدينا خليط سادة وأخر بالكاكاو.



أما الخطوة الثالثة تتمثل فى تجهيز الصينية وندهنها بالزبدة ونضع فيها ورقة زبدة، ونقوم بوضع ملعقة كبيرة من الخليط السادة ثم خليط الكاكاو وهكذا بالتساوى إلى أن يتم الانتهاء من وضع الخليط بالصينية، ووتثمل الخطوة الرابعة والأخيرة فى تسخين الفرن قبل وضع الصينية بها، وبعده نقوم بضبط درجة الحرارة على 180 درجة لمدة من 45 حتى 60 دقيقة، ويتم إخراجها من الفرن للتقديم.