خالد الغندور: عرض جديد من الزمالك لتجديد عقد محمد السيد
أرملة تشارلي كيرك: زوجي كان مبشرا برحمة الله.. ورسالته ستستمر
2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص
︎"الطفولة والأمومة" يعلن عن ميثاق شرف لمناهضة جريمة ختان الإناث
أبو العينين: الاحتلال يتمدد والحرب تتسع والعالم يتفرج في صمت
أزعج ممولين وأغضب دوائر القرار.. تفاصيل جديدة تكشف سبب اغتيال تشارلي كيرك
تفاصيل الحكم على 9 شركات بتهمة التلاعب بالبورصة بـ 40 مليون جنيه
قرار عاجل بشأن عصابة مسلحة استولت على 11 مليون جنيه في "كمين وهمي" بمدينة نصر
توليت يشارك صورة مع إليسا قبل إحيائها حفلا بالقاهرة غدا
فيريرا: الزمالك استحق الفوز بثلاثية على المصري
يانيك فيريرا: الفوز على المصري مستحق وكنا نستطيع تسجيل 5 أهداف
إعانة كبيرة .. وزير العمل يكشف تطورات أزمة موظفة فقدت رضيعها بسبب إجازة
تفاصيل الحكم على 9 شركات بتهمة التلاعب بالبورصة بـ 40 مليون جنيه

نشر الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية؛ 9 أحكام جنائية ضد مجموعة من الشركات العاملة في القطاع العقاري و السمسرة والأوراق المالية؛ بتهمة التلاعب في أسهم البورصة المصرية ونشر أخبار واعلانات مضللة.

تتضمن قوائم الاتهام المنشورة علي الموقع الرسمي لـ الهيئة العامة للرقابة المالية، لنحو 13 مستثمرا ورجل أعمال وفقا للتخصصات السابقة.

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن التهم المنسوبة للمتلاعبين تضمن نشر أخبار وبيانات كاذبة ومضللة و خداع المستثمرين وتضليلهم والتلاعب بسعر الأسهم لتحقيق منافع شخصية وادارة المحافظ المالية دون ترخيص.

وينشر موقع صدي البلد تفاصيل القضايا وأرقامها 

  • القضية رقم 7171 لسنة 2024 جنح مالية، المقيدة برقم 6068 لسنة2025 جنح اقتصادية القاهرة، وبرقم 358 لسنة 2025 جنح مستأنف اقتصادية
  • القضية رقم 2984 لسنة 2023 جنح مالية، المقيدة برقم 1979 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة وبرقم 784 لسنة 2024 جنح مستأنف اقتصادي
  • القضية رقم 1837 لسنة 2018 جنح مالية المقيدة برقم 1001 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة، وبرقم 187 لسنة 2019 جنح مستأنف اقتصادية
  • القضية رقم 703 لسنة 2021 جنح مالية، المقيدة برقم 1706 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة، وبرقم 1005 لسنة 2021 جنح مستأنف اقتصادي
  • القضية رقم 81 لسنة 2022 جنح مالية، المقيدة برقم 207 لسنة 2022 جنح اقتصاديه القاهرة، وبرقم 548 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادية
  • القضية رقم 2102 لسنة 2023 جنح مالية المقيدة برقم 1459 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، وبرقم 44 لسنة 2024 جنح مستأنف اقتصادية
  • القضية رقم 1890 لسنة 2024 جنح مالية، المقيدة برقم 1419 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهره، وبرقم 1662 لسنة 2024 جنح مستأنف اقتصادية
  • القضية رقم 8495 لسنة 2024 جنح مالية المقيدة برقم 327 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة، وبرقم 277 لسنة 2025 جنح مستأنف اقتصادية
  • القضية رقم 96 لسنة 2024 جنح مالية، المقيده برقم 478 لسنة 2024، جنح اقتصاديه القاهرة، وبرقم 1544 لسنة 2024 جنح مستأنف

وتراوحت جملة الغرامات وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية ما بين 40 إلي 42 مليون جنيه. 

