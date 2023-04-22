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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 10 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة بأسيوط

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 10 حالة تعدي على أراضي زراعية واملاك الدولة ومخالفة بناء بقرى مراكز الغنايم وصدفا وأبوتيج وأبنوب وحي غرب وحي شرق ضمن حملات الإزالة التي تتم بصفة دورية بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وخاصة مع تكثيف حملات ولجان الرصد للتعديات خلال اجازة عيد الفطر المبارك ، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .


واشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن ادارة الاعلام بالمحافظة اليوم السبت – انه تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بحسم لأى محاولات للتعدي على أملاك وأراضى الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف استغلالاً لفترة الإجازات والأعياد ، وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الزراعية أو مخالفي البناء .

 قامت الوحدات المحلية لمراكز الغنايم وصدفا وأبوتيج وأبنوب وحي غرب وحي شرق بتنفيذ إزالة لـ 10 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومخالفة لقانون البناء حيث تم إزالة 3 حالات بمركز الغنايم (الدور الأول علوي على مساحة 50متر بقرية المشايعة ، وسور بلوك أبيض بالغنايم بحري ، وشدة خشبية بالدور الأول علوي بالعزايزة) ، وإزالة فورية لأعمدة مخالفة خلف الساحة الشعبية بمدينة ابوتيج فضلاً عن فك شدة خشبية لأعمدة الدور الأرضي بصدفا ، وفك شدة خشبية لأعمدة الدور الثاني العلوي بالقنطرة بمركز أبنوب بالإضافة إلى إزالة حالتين بحي شرق (أعمدة الأسقف بتقسيم الحقوقيين ، وأعمدة الدور الرابع بشارع اسماعيل الشريف) ؛ وذلك خلال حملات برئاسة مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ، خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ونوابهم وعبد اللطيف فضالة رئيس حى شرق وبالتعاون مع رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية واملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.

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وشدد محافظ أسيوط ، على رؤساء المراكز والاحياء والوحدات القروية بالمرور الميدانى المستمر خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتشكيل لجان رصد بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة لرصد وازالة اية مخالفات بناء او اية تعديات على اراضى زراعية او ارضى املاك دولة وضرورة التنسيق مع الإدارات والجهات المحلية للإبلاغ عن أية حالات تعدٍ وتنفيذ الإزالات الفورية لهذه الحالات المرصودة .
 

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