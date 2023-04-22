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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توافد الزائرين على حدائق القناطر للاحتفال بثانى أيام العيد ..صور

حدائق القناطر الخيرية
حدائق القناطر الخيرية

توافد الزائرين على حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية للاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك ، حيث حرص عدد كبير من الشباب على ركوب الحنطور والدراجات البخارية بأنواعها المختلفة وأيضًا ركوب الخيول للتنزه وسط حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية خلال الاحتفال بالعيد.

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من ناحية أخرى تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حديقة المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها وحدائق القناطر الخيرية، وذلك لتقديم التهنئة للمواطنين المترددين على الحدائق بعيد الفطر المبارك وتقديم هدايا الرئيس للأطفال لإدخال البهجة عليهم في يوم العيد ومشاركتهم فرحتهم.


وتفقد محافظ القليوبية حدائق عفلة والياسمين والتوفيق للتأكد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين الراغبين في قضاء يوم العيد بالمتنزهات العامة، وقد التقى بعدد من الأسر المترددين على الحدائق بالمدينة وتبادل المحافظ معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك وتمنى لهم قضاء يوم سعيد بمدينة القناطر الخيرية، والتي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي مقدما الشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر والتي أصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها.


كما تفقد المحافظ عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف والتي تمركزت في تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمتر ديين عليها في حالة الطوارئ، موجها بالتمركز طوال أيام عطلة العيد والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي طوارئ.

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حدائق محافظ القليوبية القناطر الخيرية محافظة القليوبية مدينة القناطر الخيرية

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