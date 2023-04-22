قدم وطايرة وسلة ويد| الأهلي "كعبه عالي" يكتسح الزمالك في كل الألعاب قبل موقعة السوبر

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم 5 مايو القادم في إطار مباراة السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات.

وشهدت الآونة الأخيرة تفوق النادي الأهلي على غريمه التقليدى نادي الزمالك ليس فى كرة القدم فقط لكن في مختلف اللعبات الجماعية .

صدى البلد يستعرض تفوق النادي الأهلي على غريمه التقليدي نادي الزمالك في مختلف اللعبات خلال الفترة الأخيرة.

الأهلي يهزم الزمالك بالكبار والناشئين

حقق فريق الأهلي فوزا غاليا على الزمالك بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأحمر رصيده إلى 34 نقطة، ويبتعد بصدارة المسابقة، في حين توقف رصيد الأبيض عند 26 نقطة يحتل بهم المركز الرابع.

وفاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ على ضيفه الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية

نجح الأهلى في الفوز علي الزمالك بهدفين مقابل هدف ، مواليد 2001 في المباراة التي جمعتهما على ملاعب النادى الأهلى بمدينة نصر في قمة دوري الجمهورية للشباب.

وكتب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي ٢٠٠١ يفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في قمة دوري الجمهورية، حضر المباراة "كولر، حسام غالي، سيد عبدالحفيظ، خالد بيبو، أمير توفيق".

الأهلي يكتسح الزمالك في كرة اليد

صعد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني ديفيد ديفيز، لنهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي.

وتأهل المارد الأحمر عقب تغلبه على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا الإسباني ماتيو جارالدا بنتيجة 27-25.

وكان الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم مساء الخميس على صالة 6 أكتوبر الدولية قد انتهى بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 13-12، قبل أن يستعيد الشياطين الحمر مستواهم ويستطيعوا تحقيق الفوز.

وشهد اللقاء إصابة عبد الرحمن حميد حارس الأهلي بعد تألقه في الشوط الأول وتصديه أكثر من 9 كرات، وحل بدلًا منه عبد الرحمن طه والذي زاد عن مرماه في أكثر من كرة.

وفاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني ديفيد ديفيز، على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا مواطنه ماتيو جارالدا بنتيجة 24-21، في الجولة الختامية من المرحلة الأخيرة لتحديد بطل دوري المحترفين للموسم الحالي 2022-2023.

وشهدت المباراة التي أقيمت على صالة نادي هليوبوليس بمدينة الشروق ندية وحماس كبير بين الفريقين قبل أن يحسمها المارد الأحمر في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بنتيجة 12-12، قبل أن يحسمها الأهلي خلال أحداث الشوط الثاني.

وتألق من صفوف الشياطين الحمر عبد الرحمن حميد حارس مرماه والذي زاد عن عرينه في العديد من الكرات إضافة إلى مهاب سعيد الظهير الأيمن والذي تألق في الدفاع والهجوم.

كما فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني ديفيد ديفيز على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا مواطنه ماتيو جارالدا بنتيجة 27-22، في إطار الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين للموسم الحالي 2022-2023.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة 11-11، قبل أن يتقدم المارد الأحمر مع أول 10 دقائق في الشوط الثاني بفارق 6 أهداف وبنتيجة 18-12، قبل أن يحافظوا على تقدمهم خلال ما تبقى من عمر المباراة التي أقيمت مساء الخميس على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتألق من صفوف الشياطين الحمر العديد من اللاعبين وعلى رأسهم عبد الرحمن حميد والذي تصدي للعديد من الكرات الخطرة، إضافة إلى أحمد خيري صانع الألعاب وأحمد عادل لاعب الدائرة

وتغلب الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 23-21، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري.

‏‎أقيمت المباراة على صالة الزمالك، وقدم خلالها «سيدات يد الأهلي» عرضًا قويًّا.

وأنهى «سيدات يد الأهلي» الشوط الأول لصالحه بنتيجة 12-8، وواصل سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في الشوط الثاني، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والهجمات المرتدة السريعة ويفوز بنتيجة 23-21.

وحقق فريق الشباب مواليد 2002 لكرة اليد بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات .المرتبط للمحترفين

أقيمت المباراة على صالة نادي الزمالك، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، وقدم خلالها شباب الأهلي عرضًا قويًّا ونجحوا في الفوز بنتيجة 28-27.

وتوج الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني دانييال جوردو بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية في تاريخه.

وحصد المارد الأحمر اللقب عقب تغلبه على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا مواطنه الإسباني الآخر أوليفير روي بنتيجة 32 - 31.

سلة الأهلي تتغلب على الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش، على غريمه التقليدي، الزمالك، والذي يقوده فنيًا أحمد مرعي، بنتيجة 79-48، في ثاني لقاءات نصف نهائي دوري السوبر، للموسم الحالي 2022-2023.

وسيطر المارد الأحمر على أحداث المباراة، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على صالة برج العرب بالإسكندرية، منذ بدايتها وحتى نهايتها.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: 22-10 للأهلي.

الفترة الثانية: 44-24 للأهلي.

الفترة الثالثة: 61-35 للأهلي.

الفترة الرابعة: 79-48 للأهلي.

و فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 74-59، في الجولة الـ12 من الدور الترتيبي لدوري السوبر للموسم الجاري 2022-2023.

وسيطر المارد الأحمر بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش على مجريات اللقاء الذي أقيم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة منذ بدايته وحتى نهايته.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: 19-12 لصالح الأهلي

الفترة الثانية: التعادل 32-32

الفترة الثالثة: 54-48 لصالح الأهلي

الفترة الرابعة: 74-59 لصالح الأهلي

وفاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش أيضا على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا اليوناني فانجيليس أنجيلو، 71 - 64 في الجولة الرابعة من الدور الترتيبي لدوري السوبر للموسم الحالي 2021 - 2022.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين القطبين، حيث تقدم الفارس الأبيض في الربع الأول بنتيجة 23 - 14، قبل أن يعادل المارد الأحمر النتيجة في الربع الثاني بنتيحة 32 - 32، ثم تفوق الشياطين الحمر في الربع الثالث بنتيجة 52 - 50، ثم دانت له السيطرة لينهي الربع الأخير بنتيجة 71 - 64.

طائرة الأهلي تعبر الزمالك

توج الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري في نسختها الأولى، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

وسيطر رجال طائرة الأهلي على جميع مجريات المباراة التي أقيمت على صالة نادي القناة بالإسماعيلية، حيث تفوق المارد الأحمر في الشوط الأول بنتيجة 25–20، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25–13، قبل أن يُنهي المباراة لصالحه ويتوج بالنسخة الأولى من كأس السوبر.

وتألق الأهلي على مستوى الضرب الساحق بفضل ضربات أحمد صلاح الساحقة، وكذلك الحائط الصد عن طريق محمد عادل دولا وعبد الرحمن سعودي، والاستقبال عن طريق الكوبي يوندر جارسيا.

وفاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا أشرف رشاد، بنتيجة 3 - 2، في الجولة الثانية من المباراة النهائية التي تقام بنظام "الأفضل من 3".

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 21، 24 - 26، 27 - 25، 15 - 25، 15 - 12" في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وحقق الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، فوزا على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا شريف الشمرلي بنتيجة 3-0، في ختام لقاءات الفريقين بالدور الترتيبي من الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

وسيطر المارد الأحمر على اللقاء الذي أقيم على صالة رقم 3 باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر منذ بدايته وحتى نهايته.

وتألق من صفوف الشياطين الحمر أكثر من لاعب وعلى رأسهم أحمد صلاح وحسام يوسف وأحمد سعيد والمحترف الكوبي يوندر جارسيا.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "26-24، 25-20، 25-22".

ليصعد أبناء القلعة الحمراء لربع النهائي وهم في صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة، فيما توقف رصيد الفارس الأبيض عند النقطة رقم 17 يحتل بهم وصافة الترتيب.

وتغلب الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني حمدي الصافي، على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا أحمد فتحي بنتيجة 3-1، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية للمجموعة الأولى من الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

وأقيم اللقاء على صالة الشهداء "الصالة الصغرى" بأهلي الجزيرة بدون جمهور وفقًا لقرار مسؤولي الاتحاد المصري للعبة.

الأهلي يهزم الزمالك في تنس الطاولة

نجح فريق الأهلي للناشئين تحت ١٩ سنة لتنس الطاولة في الفوز على الزمالك في المباراة النهائية ببطولة الجمهورية التي أقيمت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

واستطاع فريق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة ثلاثة مباريات مقابل مباراة واحدة ليحصد بذلك الأهلي الفوز في كافة المنافسات تحت ١٧ وتحت ١٩ سنة.

وفاز فريق ناشئات الأهلي تحت ١٧ و١٩ سنة على الزمالك في المباراة النهائية، فيما فاز فريق تحت ١٧ سنة للناشئين على الزمالك أيضا بالمباراة النهائية.