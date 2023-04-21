منتخب الظل بمرمى الخبراء.. سبق فشله ومرهق ماديا ويخلق الأزمات مع الأندية

قرر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام دراسة تشكيل منتخب الظل من مواليد 2003 وما بعدها، للمشاركة في النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، بالتنسيق مع روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول.

واتفق خبراء كرة القدم على رفض مقترح تشكيل منتخب الظل استنادا إلى سابق فشل الفكرة وكونه مرهق ماديا ولا تكون اي استفادة فنية من وراءه.

أسباب رفض نجم الأهلي مقترح منتخب الظل

رفض أحمد نخلة لاعب النادي الأهلي السابق مقترح اتحاد الكرة بتشكيل منتخب الظل، مطالبا بضرورة الاهتمام بتطوير مسابقات الناشئين والاستعانة بخبراء كرة القدم وقال : موضوع منتخب الظل جديد، هنا عاوزين يجتهدوا فقط في استحداث أفكار جديدة بحيث تساهم فى تطوير الكرة المصرية".

وأضاف أحمد نخلة: بالفعل عندك منتخبات بمختلف مسمياتها، وتضم أفضل العناصر.

واستطرد أحمد نخلة: أعتقد مقترح تشكيل منتخب الظل فيه إرهاق على الأندية وخصوصا الفرق الكبيرة مثل الأهلي والزمالك لأنهم يشاركون في بطولات كثيرة، وأيضا تكلفة مالية علي مجالس إداراتها.

وقال: الصح اعمل مشروع بناء في جميع قطاعات الناشئين على مستوى كل الأندية المصرية، يقودها مدير فني للاتحاد فاهم ويمتلك خبرات كبيرة ويضع سيستم تسير عليه كل الندية، من أسلوب اللعب وكيفية تطوير مستوى اللاعب فنيا ومهاريا وتكتيكيا.

واختتم: "يجب الاستعانة بخدمات نجوم كرة القدم السابقين فى تطوير الكرة المصرية على غرار الدكتور طه إسماعيل أو كابتن شطة أو الدكتور محمود سعد، أو مدرب أجنبي م أجل المساهمة فى تطوير الكرة المصرية باعتباره شيء مهم جدا.

فضل الله: تشكيل منتخب الظل يساهم فى نشوب الأزمات مع أندية الدوري

أكد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي أن تشكيل منتخب الظل بقرار من اتحاد الكرة يساهم في نشوب العديد من الأزمات مع أندية الدوري الممتاز وقال: “مسمى منتخب الظل لا يتوافق مع ممارسات كرة القدم فى العالم والمعروف ان المنتخبات الوطنية هي الاول والأولمبي والشباب والناشئين”.

وتابع محمد فضل الله: منتخب الظل يرهق اتحاد الكرة ماديا لما يتطلبه من تكوين جهاز فني واداري وطبي ومعسكرات تدريبية ومباريات ودية وخلافه والحصيلة لا تعود بالاستفادة الفنية والمادية على مصر، لا يوجد فى اسبانيا مثلا مسمي منتخب الظل.

وأضاف: منتخب الظل يساهم في نشوب العديد من الأزمات مع اندية الدوري لكون الجهاز الفني سوف يختار اللاعبين المحليين في أوقات خارج الاجندة الدولية وذلك يتعارض مع مصالح الأندية المشاركة في الدوري المصري والبطولات الإفريقية في ظل رفض الأندية التخلي عن لاعبيها.

وقال المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي: الأفضل تكوين منتخب من اللاعبين المحليين والمشاركة بهم فى دورة ودية في توقيت الاجندة الدولية على غرار ما حدث مع فريق ليفربول الإنجليزي عندما شارك بقيادة نجمه محمد صلاح فى دورة ودية بالإمارات موخرا واستفاد من خلالها بالنواحي الفنية وخلافه.

واستطرد: على أن يشرف على منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا ومن خلال الدورة الودية يختار العناصر البديلة التي يمكنها ان تنضم الي قائمة منتخب مصر الأول في قادم المعسكرات التدريبية وخوض البطولات القارية ونظيرتها الدولية ويتم الاستفادة منهم ووضعهم على قائمة الانتظار.

محمد حليم يكشف ضوابط تشكيل منتخب الظل

علق محمد حليم المدير الفني لفريق “القناة” على مقترح اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تشكيل منتخب الظل من مواليد 2003 وما بعدها، للمشاركة في النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين وقال: مقترح منتخب الظل مكرر ومعاد واتحاد الكرة قام بطرحه منذ فترة كبيرة وتم تشكيله تحت قيادة سيد بازوكا نجم النادي الإسماعيلي السابق وكان مكلفا جدا ولم تكن هناك أي استفادة فنية من وراءه.

وتابع محمد حليم: لو مقترح تشكيل منتخب الظل هناك جدية في تفعيله سيكون جيد لأن هناك مواهب كثيرة جدا في قطاعات الناشئين والقسم الثاني تحتاج الي فرصة لإظهار امكانياتها الفنية.

وأضاف محمد حليم: “منتخب الظل يساعد الأندية في متابعة لاعبي القسم الثاني الذين سيتم اختيارهم بعد تشكيل منتخب الظل لابد من اتخاذ تفعيل تشكيل منتخب الظل شكل الجدية والاهتمام وليس للصورة الاجتماعية فقط لكونه سيفشل على غرار ما سبق”.

