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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يزور النائب محمود بكري بالعناية المركزة

صدى البلد

قام محافظ القليوبيه اللواء عبدالحميد الهجان بزيارة النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ في العنايه المركزه ، حيث يعالج في أحد المستشفيات منذ ٤٠ يوما ، متمنيا له الشفاء العاجل.

كما تواصل  مجددا  الإمام الأكبر د أحمد الطيب شيخ الأزهر ود محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ود محمد معيط وزير الماليه ود نيفين القباج وزيرة التضامن و د علي مصيلحي وزير التموين وأسامه هيكل وزير الإعلام السابق والمستشار عمر مروان وزير العدل وأسامه كمال وزير البترول السابق و اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية والمستشار مصطفي الهام محافظ الاقصر واللواء هشام آمنه وزير التنميه المحليه، وعدد كبير من كبار المسئولين العرب والمصريين والنواب والإعلاميين والمواطنين .


وقد حدث تحسن ملحوظ في حالة النائب إلا أنه لايزال يعالج في العنايه المركزه ، حيث بدأ يسترد وعيه جزئيا

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