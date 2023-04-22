محافظ القليوبية يزور النائب محمود بكري بالعناية المركزة

قام محافظ القليوبيه اللواء عبدالحميد الهجان بزيارة النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ في العنايه المركزه ، حيث يعالج في أحد المستشفيات منذ ٤٠ يوما ، متمنيا له الشفاء العاجل.

كما تواصل مجددا الإمام الأكبر د أحمد الطيب شيخ الأزهر ود محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ود محمد معيط وزير الماليه ود نيفين القباج وزيرة التضامن و د علي مصيلحي وزير التموين وأسامه هيكل وزير الإعلام السابق والمستشار عمر مروان وزير العدل وأسامه كمال وزير البترول السابق و اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية والمستشار مصطفي الهام محافظ الاقصر واللواء هشام آمنه وزير التنميه المحليه، وعدد كبير من كبار المسئولين العرب والمصريين والنواب والإعلاميين والمواطنين .



وقد حدث تحسن ملحوظ في حالة النائب إلا أنه لايزال يعالج في العنايه المركزه ، حيث بدأ يسترد وعيه جزئيا