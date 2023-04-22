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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

للتأكد من خطة الطوارئ.. وكيل صحة الشرقية يفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى ديرب نجم المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، وتقييم مستوى وجودة الخدمة، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، والتأكد من مضاعفة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات، وتوافر المخزون الاستراتيجي منها، وتواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

 

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة، وقام بمناظرة جداول نوبتجيات الفرق الطبية المكلفة بالعمل بالأقسام خلال فترة عيد الفطر المبارك، مقدماً التهنئة للفرق الطبية والمرضى بهذه المناسبة العطرة، كما تأكد من توافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة بقسم الإستقبال والطوارئ. 

ووجه بعمل دراسة لتطوير وتوسعة قسم الاستقبال، نظراً لتزايد الأعداد المترددة عليه، كما وجه بسرعة دمج صيدلية الإستقبال مع صيدلية الطوارئ بمكان واحد قريب من الاستقبال، كما قام بمراجعة نسب الاستهلاك الخاصة بالأدوية، مؤكداً أهمية ترشيد استهلاك المضادات الحيوية، خاصة بعد تطبيق الميكروبيولوجي، متفقدا قسم العناية المركزة للأطفال، والعناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، وقام بمناظرة السجلات الطبية للحالات بها، متفقدا قسم الأطفال والحضانات، وقسم الكلى الصناعي، مطمئنا علي إجراء جلسات الغسيل الكلوي خلال فترة العيد، وحرص على الاستماع إلى المرضى، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

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وعقب الإنتهاء من الزيارة عقد وكيل الوزارة اجتماعا مع مدير المستشفى في حضور مديرة الإدارة الصحية بديرب نجم، ووكيل المستشفى، ناقش خلاله خطة العمل بالمستشفى، والإيجابيات والسلبيات بها، ووضع الحلول المناسبة لأي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل بالمستشفى.

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد مستشفى ديرب نجم
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد مستشفى ديرب نجم
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد مستشفى ديرب نجم
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد مستشفى ديرب نجم
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد مستشفى ديرب نجم
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد مستشفى ديرب نجم
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد مستشفى ديرب نجم
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد مستشفى ديرب نجم
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد مستشفى ديرب نجم
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد مستشفى ديرب نجم
عيد الفطر وزارة الصحة الشرقية وكيل صحة الشرقية الأدوية والمستلزمات الطبية وكيل وزارة الصحة درجة الإستعداد القصوى

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