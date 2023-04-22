قائد مجموعة فاجنر: القوات الأوكرانية بدأت التمرد وإلقاء أسلحتها

قال فجيني بريجوزين، قائد مجموعة فاجنر الروسية، إن القوات الأوكرانية بدأت التمرد في تشاسوف يار وكونستانتينوفكا، حيث يلقون أسلحتهم ويخرجون، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف بريجوزين: "بدأت الثورات بين جنود القوات المسلحة الأوكرانية في شاسوف يار وكونستانتينوفكا، لافتا إلى أنهم يسقطون أسلحتهم، ويغادرون مواقع القتال".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف، إن القوات الروسية واصلت عملياتها النشطة لتدمير القوات الأوكرانية في الجزء الغربي من باخموت في منطقة دونيتسك في اليوم الماضي خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف ‏كوناشينكوف: "في اتجاه دونيتسك، واصلت فرق الهجوم الروسية المعارك في الجزء الغربي من مدينة باخموت، بينما القوات المحمولة جوا احبطت المحاولات الأوكرانية للهجوم المضاد على الأجنحة وتقدم الدعم لفرق الهجوم في الاستيلاء على المدينة".‏

‏وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه خلال فترة الـ 24 ساعة الماضية، ضربت طائرات عملياتية / تكتيكية ومدفعية تابعة للمجموعة القتالية الروسية الجنوبية، وحدات الجيش الأوكراني في مناطق بالقرب من مستوطنات كراسنوي وتشاسوف يار وبريدتشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.‏