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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تحسم الجدل.. ننشر القرار النهائي بشأن عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة2023

رضا حجازي
رضا حجازي

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إصدار أي قرار بـ تغيير عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سبق و عقد مؤتمرا صحفيا كشف خلاله عن قراراته النهائية بشأن عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تفاصيل عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 تتمثل فيما يلي :

 

اللغة العربية 

  • 85% من الأسئلة اختيار من متعدد
  • 15% من الأسئلة مقالية
  • إجمالي عدد الأسئلة : 60  سؤال
  • الدرجة الكلية : 80
  • 68 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد
  • 12 درجة على الأسئلة المقالية
  • يشمل الامتحان 4 أسئلة مقالية تشمل درجاتها 15% من الدرجة ، منها سؤال التعبير بـ6 درجات  ، و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين سوف توزع على فروع المادة ، وسوف تتضمن أسئلة القراءة الأدبية سؤالا من القصة المقررة
  • زمن الإجابة : 3 ساعات
     

اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية)

  • اجمالي عدد الأسئلة : 40 سؤال
  • الدرجة الكلية : 50
  • عدد أسئلة الاختيار من متعدد : 37 سؤال
  • عدد الأسئلة المقالية : 3 أسئلة
  • زمن الإجابة : 3 ساعات
  • تشتمل الأسئلة المقالية على عدد 2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين، وتقيس هذه الأسئلة دراسة الطالب للقصة المقررة بأسئلة تقيس المستويات العليا للتفكير والتعبير عن رأى الطالب
  • سؤال للتعبير ( 4 درجات) حيث يكتب الطالب مقال أو رسالة بريد إلكتروني (إيميل) يتراوح بين 150 إلى 250 كلمة، وذلك وفقا لطبيعة المادة ومحتوى كل لغة، ويكون اختيار الموضوع من الأحداث الجارية أو الاهتمامات التي يستطيع جميع الطلاب التعبير عنها، وتمتاز بعدم التحيز لأي فئة أو نوع أو ديانة
  • بالنسبة لأسئلة الترجمة سوف تكون ضمن الأسئلة الموضوعية.

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 اللغة الأجنبية الثانية (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية)

 

  • اجمالي عدد الأسئلة : 33  سؤال
  • الدرجة الكلية : 40
  • عدد أسئلة الاختيار من متعدد : 31 سؤال
  • عدد الأسئلة المقالية : 2
  • زمن الإجابة : ساعتان
  • تتضمن الأسئلة المقالية من الورقة الامتحانية سؤالين مقال لكل منهما ثلاث درجات  وهى كالتالي: سؤال إنتاج كتابة حيث يكتب الطالب من 25 إلى 30 كلمة في إطار الموضوع المطلوب مستخدمًا العناصر المعطاة في السؤال، وسؤال رسالة بريد إلكتروني (إيميل)، ويقوم الطالب بالرد عليه بجمل كاملة وفق المطلوب في السؤال، هذا في كل مواد اللغة الثانية ما عدا اللغة الإنجليزية التي يكون السؤال فيها يتضمن نص قصير يتراوح عدد كلماته من 80 إلى 100 كلمة ويقوم الطالب بالإجابة على ما يطلب منه من خلال هذا النص.

 

المواد العلمية (الفيزياء- الكيمياء-الأحياء-الجيولوجيا وعلوم البيئة) 

 

  • أسئلة الاختيار من متعدد  85 % ، والمقالية 15 %
  • زمن الامتحان : 3 ساعات
  • الدرجة الكلية : 60
  • عدد الأسئلة : 50

 

المواد الأدبية (التاريخ - الجغرافيا - علم النفس - الفلسفة )

  • نسبة الأسئلة الاختيار من متعدد : 85٪؜
  • نسبة الأسئلة المقالية : 15٪؜
  • زمن الامتحان : 3 ساعات
  • الدرجة الكلية : 60
  • عدد الأسئلة : 50

 

الرياضيات بفروعها 

 

  • نسبة الأسئلة الاختيار من متعدد : 85٪؜
  • نسبة الأسئلة المقالية : 15٪؜
  • زمن الامتحان : 3 ساعات
  • الدرجة الكلية : 30 درجة لكل فرع
  • عدد الأسئلة : 20 سؤال في كل فرع

وكان قد طالب عددا من أولياء الأمور على جروب حوار مجتمعي تربوي ، وزير التربية والتعليم ، بإعادة النظر في عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 وزمن الإجابة لكل مادة ، مشددين على أنه بعد إضافة الأسئلة المقالية أصبح عدد الأسئلة اكثر من زمن الإجابة المعتاد الذي تضعه الوزارة في جدول امتحانات الثانوية العامة كل عام وهو ما يشكل ظلم على الطلاب .

عدد اسئلة امتحانات الثانوية العامة وتفاصيل الدرجات
عدد اسئلة امتحانات الثانوية العامة وتفاصيل الدرجات
عدد اسئلة امتحانات الثانوية العامة وتفاصيل الدرجات
عدد اسئلة امتحانات الثانوية العامة وتفاصيل الدرجات
عدد اسئلة امتحانات الثانوية العامة وتفاصيل الدرجات
عدد اسئلة امتحانات الثانوية العامة وتفاصيل الدرجات
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