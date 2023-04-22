خناقة العيد تنهي حياة الضحية الثانية في مشاجرة أرض زراعية بقنا

لفظ الضحية الثانية فى مشاجرة قرية حجازة بحري بـ قنا أنفاسه الأخيرة، بعدما أصيب بطلقات نارية فى المشاجرة التى وقعت أحداثها فى اليوم الثانى لعيد الفطر المبارك.

وجرى نقل جثة المتوفى الثانى، إلى المشرحة، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، ولحين التصريح بدفن جثمانى المتوفين فى المشاجرة.

وكان اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطاراً من غرفة العمليات ، يفيد مصرع شاب و إصابة آخر بطلقات نارية، خلال مشاجرة بين عائلتين بقرية حجازة بحرى التابعة لمركز قوص.



تبين مصرع علاء أحمد محمد ٣٨ عاماً ، و مهدى محمد على ٦١ عاماً ، بطلقات نارية، خلال مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب تجدد خلافات قديمة على قطعة أرض زراعية بين عائلتى الحجيرات و سند بقرية حجازة بحرى التابعة لمركز قوص.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.