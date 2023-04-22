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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقط فى حفرة.. مصرع شاب أثناء قيادة دراجة نارية بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

أمرت جهات التحقيق في مركز كفر شكر بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه في حفرة أثناء قيادة دراجة نارية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال الشهود. 

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ولقي شاب مصرعه بعد سقوطه في حفرة بمنطقة البر الشرقي بأسنيت أمام كوبري المشاة بعزبة زكريا التابعة لمدينة كفر شكر بالقليوبية وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم وانتداب الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث. 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد الشريف، مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغا بوجود جثة أحمد . ع . أ 25 سنة مقيم في قرية البقاشين داخل حفرة أمام مدخل عزبة زكريا بمنطقة البر الشرقى أسنيت.
وانتقلت على الفور ضباط البحث الجنائي بقيادة الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر إلى مكان الواقعة.
وتبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وأن الواقعة تمت نتيجة انقلاب دراجة نارية كان يستقلها الشاب الذي لقي مصرعه بسبب حادث انقلاب دارجته البخارية بالحفرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن الجثة. 

القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جهات التحقيق الطب الشرعى

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