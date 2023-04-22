الأزهر يراجع فيديوهات العشرة الأوائل في مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن.. صور

تستمر لجنة التحكيم في مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم، في مراجعة فيديوهات الطلاب العشرة الأوائل.

وحضر عملية المراجعة للفيديوهات، الدكتور حسن الصغير الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والشيخ حسن عبدالنبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، والشيخ أبو اليزيد سلامة، مدير عام شئون الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالأزهر، والشيخ خالد محمد علي، عضو الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بغرض تحقيق العدالة والشفافية وإعطاء كل طالب حقه من الدرجات.

وأشادت اللجنة بمستويات الطلاب وحفظهم وأكدت أن الفوارق بينهم طفيفة جدا وبعضها في الأداء وليس الحفظ.

جدير بالذكر أن المسابقة تتم على أربع مراحل، قد شارك فيها 180000 مشترك ومشتركة، تم تصعيد 56000 مشترك حصلوا على 80% فأكثر، تم اختيارهم وتصعيدهم لانتقاء الحاصلين على 90% فاكثر. حيث تُجرى الأن المرحلة الأخيرة لاختيار العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية.



يأتي هذا تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ومتابعة وكيل الأزهر، وإشراف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.



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