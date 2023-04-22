رئيس هيئة المستشفيات التعليمية ووكيل صحة الشرقية يتفقدان سير العمل بـ الأحرار التعليمي

تفقد الدكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، وتنفيذ خطة التأمين الطبي، تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك، والتأكد من توافر الأمصال واللقاحات المختلفة، ومضاعفة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ.

وتفقد رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ووكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، كما تم مناقشة تعزيز الفصائل المختلفة من الدم ومشتقاته، والاستغلال الأمثل لقسم الاستقبال والطوارئ، وزيادة عدد الأسرة به، منها زيادة أسرة الفرز والملاحظة، مع إقامة فاصل إنشائي لوضع الأسرة ومخارج الأكسجين والهواء عليه، لزيادة القدرة الاستيعابية للقسم، حيث يصل متوسط تردد الحالات علي القسم ١٥٠٠ مواطن، خلال أيام استقبال الحوادث بالمستشفى، كما تم التوجيه بعمل مقايسة لإصلاح وصيانة الأبواب الخشبية الموجودة بالاستقبال، وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة الرشح وآثاره الموجودة في بعض الأماكن بالمستشفى.

وخلال الزيارة تمت الإشادة بالتجهيزات الهائلة لمركز أورام الأحرار الجديد، والتوجيه بتعزيز القوى البشرية من الكوادر الطبية به، لزيادة استقبال أعداد أكثر من مرضى الأورام لتقديم العلاج الإشعاعى والكيماوي لهم، من خلال أحدث الأجهزة الطبية ومنها الجهاز الإشعاعى، حيث قام المركز بعلاج ٢٧٠ حالة حتي الآن، وقام الدكتور محمد مصطفى والدكتور هشام مسعود بتفقد أعمال التطوير والصيانة الجارية بالأقسام الطبية وغير الطبية المختلفة بالمستشفى، مقدمين التهنئة للمرضى وجميع العاملين بالمستشفى، بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعادة الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وفي نهاية الزيارة تم عقد اجتماع، بمكتب مديرة المستشفى لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة بالمستشفى، ووضع نظام وخطة عمل حديثة بقسم الإستقبال والطوارئ، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، مع وضع خطة لتطوير الأعمال البحثية، وأعمال تطوير الأقسام الطبية بالمستشفى، كما أكد وكيل الوزارة علي أن مستشفى الأحرار هي صرح طبي كبير لمحافظة الشرقية، ويحظى باهتمام كبير من معالي وزير الصحة والسكان، والسيد رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، حيث أنه ظهير لمستشفيات محافظة الشرقية بالكامل، بجانب مستشفي الزقازيق العام.

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية ووكيل صحة الشرقية

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية ووكيل صحة الشرقية

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية ووكيل صحة الشرقية

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية ووكيل صحة الشرقية

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية ووكيل صحة الشرقية

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية ووكيل صحة الشرقية

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية ووكيل صحة الشرقية

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية ووكيل صحة الشرقية

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية ووكيل صحة الشرقية

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية ووكيل صحة الشرقية

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية ووكيل صحة الشرقية

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية ووكيل صحة الشرقية

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية ووكيل صحة الشرقية

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية ووكيل صحة الشرقية