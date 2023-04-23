إزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف في الشرقية خلال إجازة العيد

خلال إجازة عيد الفطر..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بتنفذ حالتين إزالة لتعديات بناء مخالف بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعزازى عبارة عن بناء دور ثانى علوى بإسم المخالف ( م ا ا) على مساحة 120 م بمنطقة السناوى بقرية العزازى وتمت الإزالة كلية على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما قامت رئاسة الوحدة المحلية بإكياد بإزالة غرفة بالطوب الأبيض البلوك باسم المواطن( ك م ز ) وتمت الازالة كلية على نفقة المخالف.

وفي مركز بلبيس قامت الوحدة المحلية بشبرا النخلة بإزالة شدة خشبية لصب دور أول علوى على مساحة 80 مترا بعزبة البرانى تابعة لقرية العبسي وبالوحدة المحلية بغيته تم إزالة 8 أعمدة بالطوب الأحمر والعرش بالخشب على مساحه 36 متر بعزبة أبوعتمان تل رزون وتمت الإزالة كلياً واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتمكنت رئاسة المركز من إزالة تعدي على حرم طريق مصر/ الإسماعيلية الزراعي متمثل في عمل بوابات جبس بورد واباليق على مساحة 165 متر وتمت الإزالة كلياً واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة بتنفيذ إزالة لسور بالطوب الطين على مساحة ٣٠م بعزبة يكن، فضلاً عن إزالة غرفة بالدبش الأبيض على مساحة 25 م بالجبرية الكبيرة بالصوة وبالوحدة المحلية ببحطيط تم تنفيذ إزالة في المهد على مساحة 40 متر طولي كانت معدة لعمل سور سلك بناحية مقابر بحطيط.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة سور بالطوب الدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق على مساحة 100 متر وذلك تأكيداً على قوة وهيبة الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتصدت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالتلين لحالة بناء مخالف في المهد بإسم المواطن م. م بقرية سنيطة أبو طوالة على مساحة 40 مترا داخل الحيز العمراني عبارة عن بناء بالطوب الدبش والأسمنت، وتم الإزالة حتى مستوى سطح الأرض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وبالوحدة المحلية بالجُديدة تم إزالة سور بالدبش وسقف عروق خشبيه بقرية القراقرة التابعة للوحدة المحلية بالجُديدة على مساحة 80 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف باسم ت. م والتنبيه على المواطن بعدم المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية.