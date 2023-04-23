عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال إجازة عيد الفطر..

إزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف في الشرقية خلال إجازة العيد

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بتنفذ حالتين إزالة لتعديات بناء مخالف بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعزازى عبارة عن بناء دور ثانى علوى بإسم المخالف ( م ا ا) على مساحة 120 م بمنطقة السناوى بقرية العزازى وتمت الإزالة كلية على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما قامت رئاسة الوحدة المحلية بإكياد بإزالة غرفة بالطوب الأبيض البلوك باسم المواطن( ك م ز ) وتمت الازالة كلية على نفقة المخالف.

 

وفي مركز بلبيس قامت الوحدة المحلية بشبرا النخلة بإزالة شدة خشبية لصب دور أول علوى على مساحة 80 مترا بعزبة البرانى تابعة لقرية العبسي وبالوحدة المحلية بغيته تم إزالة 8 أعمدة بالطوب الأحمر والعرش بالخشب على مساحه 36 متر بعزبة أبوعتمان تل رزون وتمت الإزالة كلياً واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتمكنت رئاسة المركز من إزالة تعدي على حرم طريق مصر/ الإسماعيلية الزراعي متمثل في عمل بوابات جبس بورد واباليق على مساحة 165 متر وتمت الإزالة كلياً واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

 

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة بتنفيذ إزالة لسور بالطوب الطين على مساحة ٣٠م بعزبة يكن، فضلاً عن إزالة غرفة بالدبش الأبيض على مساحة 25 م بالجبرية الكبيرة بالصوة وبالوحدة المحلية ببحطيط تم تنفيذ إزالة  في المهد على مساحة 40 متر طولي كانت معدة لعمل سور سلك بناحية مقابر بحطيط.

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية ووكيل صحة الشرقية يتفقدان سير العمل بـ الأحرار التعليمي

 وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بقصاصين الشرق  بإزالة سور بالطوب الدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق على مساحة 100 متر وذلك تأكيداً على قوة وهيبة الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتصدت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالتلين لحالة بناء مخالف في المهد بإسم المواطن م. م بقرية سنيطة أبو طوالة على مساحة 40 مترا داخل الحيز العمراني عبارة عن بناء بالطوب الدبش والأسمنت، وتم الإزالة حتى مستوى سطح الأرض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وبالوحدة المحلية بالجُديدة تم إزالة سور بالدبش وسقف عروق خشبيه بقرية القراقرة التابعة للوحدة المحلية بالجُديدة على مساحة 80 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف باسم  ت. م والتنبيه على المواطن بعدم المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية.

عيد الفطر محافظ الشرقية صحة الشرقية الوحده المحلية الشرقية حملات مكبرة لإزالة التعديات إزالة التعديات الأراضى الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيل نجم الزمالك عن الفريق

سيناريو الهلال يتكرر.. النادي الأهلي يواجه أزمة قبل إياب الرجاء

بعد هزيمة الأهلي للرجاء | خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير المارد الأحمر

لم تشاهده بالتلفزيون.. رد فعل كهربا بعد خروجه من مواجهة الأهلي والرجاء

هذا اللاعب إضافة لخط الوسط.. «ميدو» يُعلّق على فوز الأهلي أمام الرجاء

تعليق مثير من أحمد حسن على هدف الأهلي الثاني في الرجاء

هرم رابع على بعد أمتار من “ثلاثي الجيزة”.. تكلف نصف مليار دولار ويضم 100 ألف قطعة أثرية

480 جنيها|تراجع غير مسبوق يضرب الذهب عالميا ثالث أيام العيد وعيار21 مفاجأة

ترشيحاتنا

اشتريها بـ 65 ألف جنيه بس.. أشهر سيارة كورية من هيونداي

تبدأ من 50 جنيها.. أسعار الدواجن في آخر أيام عيد الفطر

مهتز نفسي يخلع ملابسه وسط الشارع.. جريمة لا تمر بدون عقاب وفقا للقانون

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

علامات قبول الطاعة بعد رمضان.. 5 أمارات ترقبها في نفسك

سعر الدولار في البنوك اليوم 23-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات تقضي على الحموضة بعد تناول الفسيخ والرنجة خلال أيام العيد

هرمون بشري يتحكم في القامة.. كيف تزيد طولك بشكل طبيعي؟

مطعم شهير تشتعل به النيران في العيد لسبب غير متوقع.. اعرف القصة؟

انتبه.. أعراض تظهر على الوجه تخبرنا بمرض فى الدماغ

فيديو

من البلكونة .. فيديو يثير السخرية لرجل يلقي بالأموال فوق رؤوس المارة

الزلزال هو البداية.. مخاوف من كارثة عالمية في المتوسط| فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام.. تحذير جديد من العالم الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ