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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فعلها ممثل الكرة المصرية.. فرج عامر يعلق على مباراة الأهلي والرجاء

فرج عامر
فرج عامر

احتفل فرج عامر رئيس نادى سموحة، بفوز النادي الأهلي على الرجاء المغربي بنتيجة ٢/٠ في مباراة الذهاب لربع النهائي دوري أبطال افريقيا.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "فعلها  الأهلي ( ممثل الكرة المصرية ) وفاز علي الرجاء المغربي ٠/٢ في بطولة افريقيا للاندية ابطال الدوري وذلك في ربع النهائي ، ويتبقي له مباراة الاياب في المغرب يوم السبت القادم.

وتابع "نجوم المباراة الشناوي ووليد عطية وبيرسي تاو واحرز الهدفين محمد عبد المنعم ، حمدي فتحي . خبرة الاهلي ولياقة لاعبيه البدنية وكثرة العناصر الجاهزة من اللاعبين، وخطط كولر المتغيرة خلال احداث المباراة والجمهور الذي يزيد عن ٧٠ الف مشجع اهلاوي هم من حسموا المباراة".

وحقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الفوز أمام الرجاء المغربي بهدفين نظيفين في إطار ذهاب دور ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا. 

ويواجه الأهلي نظيره الرجاء في إياب ربع النهائي في المغرب السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

 

فرج عامر النادي الأهلي دوري ابطال افريقيا الرجاء المغربي ابطال افريقيا

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