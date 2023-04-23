متابعة تقديم الخدمة الطبية بمستشفى بنها للتأمين الصحى خلال أيام العيد.. صور

قام الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع القليوبية للتأمين الصحى بجولة تفقدية داخل مستشفى بنها للتأمين الصحى لمتابعة الخدمة الطبية وحركة سير العمل خلال العطلات والأجازات للوقوف على اخر المستجدات.



وقام سلامة بالمرور على وحده الغسيل الكلوى بالمستشفى ومتابعة التردد اليومى وتفقد الرعاية المركزة والعمليات مروراً بالأقسام العلاجية بالمستشفى للإطمئنان على المرضى الموجودين بها وتفقد العمل داخل الأقسام.



كما تفقد أقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفى ومراجعة الملفات الطبية والمستلزمات الطبية والوقوف على أى نواقص لعدم تعطيل العمل بالإضافة ومتابعة التردد وتواجد الأطباء وانتظام النوبتجيات والاطمئنان على المرضى المترددين على الاستقبال.



واكد مدير فرع القليوبية على الاستعداد التام خلال فترة العيد لإستقبال المترددين ورفع كفاءة العمل تحسبا لاى طوارئ خلال فتره العيد.

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