القومي للمرأة ينظم 40 ورشة تدريبية بمركزي ملوي وأبو قرقاص

نظم المجلس القومي للمرأة ٤٠ ورشة تدريبية بالتوازى لبرنامج التثقيف المالي، بمركزي ملوي وابو قرقاص بمحافظة المنيا.

واستمر على مدار يومين، استهدف خلالها ١٠٥٠ سيده وفتاة، حيث تم توعيتهن وتثقيفهن بكيفيه ادارة الموارد المالية بحكمة واتخاذ القرارات المالية السليمة وتحديد الأهداف وإدارة المخاطر وغيرها.

وذلك في اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمن مشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي.

وقد أوضحت الاستاذة انجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس إلى أن هذا التدريب يعد تمهيدا لدخول السيدات منظومة الشمول المالي، حيث يعمل على تحسين إدارتهن لاموالهن، وإدراك مدى أهمية الخدمات المالية وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول التعامل مع تلك الخدمات.

وأشارت أن من قام بتدريب السيدات هن ميسرات محافظة المنيا وبدعم من الميسرات الأقدم بالمشروع من نفس المحافظة ومحافظات أخرى مثل بني سويف وقنا والمنيا.



حيث حصلن على نفس التدريب خلال مراحل سابقة وأصبحت لديهن الخبرة والقدرة على نقل هذا التدريب إلى زميلاتهن و الى السيدات بقراهم والقري المحيطة، لضمان وصول كافة المعلومات للسيدات والفتيات .