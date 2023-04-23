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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جربها بنفسك.. بهذه الخطوات شارك أستورى الواتس على فيسبوك

كيفية مشاركة استورى
كيفية مشاركة استورى واتساب على فيسبوك

يتيح لك تطبيق واتساب WhatsApp، المملوك لشركة "ميتا"، لأكثر من ملياري مستخدم حول العالم، إمكانية مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم مباشرة على موقع فيسبوك Facebook.

وباستخدام ميزة الحالة أو الاستورى على واتساب، يمكن للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والنص مع جهات الاتصال الخاصة بهم، وهي تشبه خاصية القصص Stories المتاحة على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل إنستجرام Instagram وسناب شات Snapchat، والتي تختفي تلقائيا بعد مرور 24 ساعة على مشاركتها.

 

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وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، أضاف واتساب ميزة جديدة تسمى Status Ring إلى نظامه الأساسي في آخر تحديث له، فعندما يقوم المستخدم بتحديث حالته، تظهر دائرة صغيرة بجوار صورة ملفه الشخصي في التطبيق، بمثابة تذكير للمستخدمين الآخرين لعرض الاستورى الخاصة بهم من خلال النقر عليها.

وكما يمكن للمستخدمن أيضا عرض الاستورى من خلال الوصول إلى علامة تبويب الحالة داخل التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الرد على حالة بشكل خاص أو مشاركتها مع جهات الاتصال الخاصة بهم.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين مشاركة حالة واتساب الخاصة بهم على إنستجرام وفيسبوك، نظرا لأن ميزة الحالة متاحة أيضا على هذين النظامين الأساسيين. ومع ذلك، لم يكن هذا الخيار متاحا على واتساب لعدة أشهر.

ولحسن الحظ، أصدر تطبيق المراسلة الشهير مؤخرا تحديثًا يمكّن المستخدمين من مشاركة حالتهم مباشرة على فيسبوك من داخل التطبيق.

كيفية مشاركة استورى واتساب على فيسبوك

لمشاركة حالة واتساب الخاصة بك على فيسبوك، اتبع هذه الخطوات البسيطة:

أولا: افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي.

ثانيا: اسحب لليسار أو انقر فوق علامة التبويب الحالة الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة. 
ثالثا: اضغط على أيقونة الكاميرا لتحديد الحالة التي تريد مشاركتها على فيسبوك. 
رابعا: اضغط على النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

خامسا: بمجرد تحميل الحالة، انقر على النقاط الأفقية الثلاث الموجودة بجانب الحالة مباشرةً، وحدد "مشاركة على فيسبوك" من الخيارات التي تظهر، إذا لم تكن قد ربطت حساب واتساب الخاص بك بحساب فيسبوك، فسيُطلب منك القيام بذلك.

سادسا: يمكنك بعد ذلك إضافة أي تسميات توضيحية أو تعليقات إضافية إلى منشورك ثم اختر الجمهور الذي تريد مشاركة المنشور معه، ثم انقر فوق الزر "نشر" لمشاركة حالة واتساب الخاصة بك على فيسبوك.

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