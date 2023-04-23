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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيف تعاملت بريطانيا مع مواطنيها في أحداث السودان؟ .. تفاصيل

مشكلات تضرب السودان
مشكلات تضرب السودان

اتهم بريطانيون في السودان الحكومة "بالتخلي" عنهم وهم يستعدون لإجلاء "جراحي" لمسؤولين دبلوماسيين من البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وذكرت المملكة المتحدة أنها في إطار وضع خطط لجسر جوي عسكري لعشرات الدبلوماسيين البريطانيين بالإضافة إلى عائلاتهم من السفارة في العاصمة الخرطوم.
ومن المفترض أن يكون هناك 25 دبلوماسياً إجمالاً  بالسفارة، والعديد منهم يحتمون في منازلهم منذ بداية الصراع.

ومع ذلك، لا يزال هناك عدة مئات من البريطانيين الآخرين يعيشون في البلاد ، وصرح الوزراء والمسؤولون في الحكومة البريطانية بأن عملية إجلاء أوسع لم تكن ممكنة في هذه المرحلة.

قال مدنيون من المملكة المتحدة إن السفارة استغرقت خمسة أيام للاتصال بهم لإبلاغهم برقم هاتف يمكنهم استخدامه للتسجيل في وزارة الخارجية.

قال أحد المدرسين لصحيفة التايمز إن العديد من الأشخاص لم يتمكنوا من الاتصال بالرقم واضطروا إلى مطالبة الأسرة في المملكة المتحدة بالاتصال بالرقم نيابة عنهم.

كانت الأيام الخمسة الأولى سخيفة ومضحكة في الواقع. قال ويليام لم أصدق أنهم سيستمرون في عدم فعل أي شيء.

كان السفير البريطاني في السودان جايلز ليفر ونائبه في الخارج عندما بدأ العنف ولم يتمكنا من العودة.

وشبّهت شخصيات بارزة غاضبة في وايتهول الوضع بفوضى إخلاء أفغانستان في أغسطس 2021. وقال مصدر: "إنها كابول من جديد".

وقال ويليام إن قدرة السفارة على المساعدة كانت "ضئيلة".

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