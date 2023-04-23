قمة الجولة الـ 30.. التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الليجا

يستضيف برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني، في معقل البلوجرانا “كامب نو”.

واتفقت بعض الصحف الإسبانية على التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وأتليتكو.

وجاء تشكيل برشلونة المتوقع كالتالي:

حارس المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، إريك جارسيا، وبالدي

خط الوسط: بوسكيتس، فرينكي دي يونج، وبيدري

خط الهجوم: رافينيا، جافي، وليفاندوفسكي.

فيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع على النحو التالي:

حارس المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: كاراسكو، هيرموسو، خيمينيز، سافيتش، ومولينا

خط الوسط: كوكي، ليمار، ودي بول

خط الهجوم: كوريا، وجريزمان.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني، برصيد 73 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث.

ويسعى برشلونة أمام اتلتيكو مدريد، لاستعادة الثقة مجددا بعدما تعادل سلبيا في آخر مباراتين ضد جيرونا وخيتافي، مما اتيحت الفرصة للوصيف ريال مدريد في تقليص الفارق إلى 8 مؤقتا، بفوزه على سيلتا فيجو 2-0.

كما أن فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة، سيشعل الصراع على لقب الليجا مجددا، خلال الجولات الثمانية المتبقية.