امتحانات الثانوية العامة |7 مقرات للكنترول.. والأسئلة المقالية عليها 15% من الدرجة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا جديدا، بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث تقرر توزيع أعمال كنترول الثانوية العامة 2023 على 7 مقرات، موزعة على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه داخل مقرات كنترول الثانوية العامة 2023 ، سيتم إجراء المسح الضوئي لأوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وتجميع المصححين لتقدير درجات الأسئلة المقالية بشكل إلكتروني.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني بالكامل .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني سوف يضمن أعلى مستويات الموضوعية والعدالة بين الطلاب .

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

في نفس الاطار قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص نسبة 15% من الدرجة الكلية لكل مادة لـ الأسئلة المقالية القصيرة التي يبلغ عددها من 3 إلى 4 أسئلة .

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الأسئلة المقالية القصيرة في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، سوف تقيس قدرة الطالب على التعبير، وإبداء الرأي والتطبيق، وتحليل للمعلومات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر أيضا تخصيص نسبة (85%) من الدرجة الكلية للمادة لـ الأسئلة الموضوعية التي تأتي بنظام الاختيار من متعدد).

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن أسئلة الاختيار من متعدد في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، سوف تركز في مجملها على المستويات المعرفية العليا (الفهم، والتطبيق ، والتحليل ، والإبداع ) .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية



الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة

