امتحانات الثانوية العامة تطرق الأبواب| الوزير يرفض تقليل الأسئلة.. وهذا الجدول النهائي بالتوقيت الصيفي

تحظى أخبار امتحانات الثانوية العامة 2023 يوميا بمتابعة واهتمام جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، للتعرف على أي قرارات جديدة تصدر بشأنها لمتابعة الجديد أولاً بأول.

وخلال إجازة عيد الفطر المبارك، تم الإعلان عن عدد من الأخبار التي تخص امتحانات الثانوية العامة 2023 الجديدة، والتي يرصدها موقع صدى البلد في هذا الملف .

امتحانات الثانوية العامة 2023

أول تعليق من وزير التعليم على المطالبة بتقليل أسئلة امتحانات الثانوية العامة

تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المطالب التي أثارها أولياء أمور طلاب الثانوية العامة مؤخرا على جروب حوار مجتمعي تربوي بشأن تقليل عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، والتي برر خلالها الأهالي مطالبهم بأن عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 في كل المواد، لا يتناسب مع الزمن المقرر للإجابة، مما يشكل ضغطاً نفسياً وعصبياً على الطالب أثناء أداء الامتحان.

وحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الرد على مطالب الاهالي عبر جروب حوار مجتمعي تربوي، قائلا: لا داعي للقلق.. كل ما يخشاه أولياء الأمور في امتحانات الثانوية العامة 2023 معمول حسابه ، وارجو عدم الدخول في تفاصيل فنية.

امتحانات الثانوية العامة 2023

تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد تفعيل التوقيت الصيفي

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك، تساؤلات جدلية حول صدور قرار بـ تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد تفعيل التوقيت الصيفي، المقرر بدء تطبيقه من مساء يوم الجمعة المقبل، بعد أن قامت بعض المدارس بنشر تنويهات تشدد على عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بـ التوقيت الصيفي .

وحرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حسم هذا الجدل المثار، قائلة : لا صحة لـ تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد تفعيل التوقيت الصيفي، مؤكدةً أن المواعيد المعلنة في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الذي اعتمده وزير التربية والتعليم وتم اعلانه للجميع في بيان رسمي لم و لن تتغير حتى مع تطبيق نظام التوقيت الصيفي

جدير بالذكر أنه بناءا على ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تم الاستقرار بشكل نهائي على أن تبدأ جميع امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع المواد الساعة التاسعة صباحا سواء في التوقيت الشتوي أو التوقيت الصيفي.

امتحانات الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 النهائي بعد جدل التوقيت الصيفي

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية



الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

قرار عاجل بشأن كنترولات الثانوية العامة 2023

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على توزيع أعمال كنترول الثانوية العامة 2023 على (7) مقرات موزعين على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه داخل مقرات كنترول الثانوية العامة 2023 ، سيتم إجراء المسح الضوئي لأوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وتجميع المصححين لتقدير درجات الأسئلة المقالية بشكل إلكتروني.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 من خلال عدد من المقدرين، في ضوء مقاييس تقدير الأداء (Rubric) لكل سؤال، بواقع (2) مصحح لكل سؤال، وذلك على الشاشة (on Screen).

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حالة وجود فرق واضح بين درجتي المصححين، يتم عرض السؤال على مصحح ثالث رئيس (فريق للبت)، وتأييد رأي أحد المصححين على الآخر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ، سيتم بشكل إلكتروني بالكامل لضمان أعلى مستويات الموضوعية والعدالة بين الطلاب ، وذلك عن طريق المسح الضوئي لأوراق إجابات الطلاب (ورقة البابل شيت المخصصة للأسئلة الموضوعية، وأوراق إجابة الأسئلة المقالية القصيرة، ثم تقدير درجات الأسئلة الموضوعية في ضوء نماذج الإجابة التي أعدتها اللجان الفنية في كل مادة، والتي ستتم مراجعتها من خلال العرض على عدد من الخبراء قبل بدء عملية التصحيح).

أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2023

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم تسليم ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 للطلاب خلال شهر مايو المقبل.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل عام ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال رابط ارقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2023 https://moe-register.emis.gov.eg/ ، قبل تسليمها ورقيا للطلاب في المدارس.